Reimond Manco se deshace de elogios por jugador de Sporting Cristal en Libertadores: "Arriesga"

Sporting Cristal venció a Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 y tiene posibilidades de acceder a la instancia de grupos del magno certamen Conmebol. En medio de ello, se resaltó a un futbolista poco habitual en tienda celeste, el cual ha encantado a un exfutbolista como Reimond Manco.

Reimond Manco llena de elogios a futbolista de Sporting Cristal

Se trata de Rafael Lutiger, defensa de Sporting Cristal que era habitual suplente en tienda celeste. Sin embargo, dado la lesión de Luis Abram, el central ha tomado las riendas en la zaga defensiva para el gusto de Paulo Autuori. Su nivel ha ido en crecimiento y así lo dio a conocer el 'ex Jotita'.

De hecho, se puso en tela de juicio el retorno de Luis Abram para la salida de Rafael Lutiger, por lo que el popular 'Rei' aclaró que el "fútbol es de momentos", por lo que no se puede frenar el gran momento del defensa de 24 años ante un experimentado. Si bien tiene mejor carrera profesional, lo vital es el ahora y viene siendo clave para la mirada de Paulo Autuori.

"¿Abram mejor que Lutiger? No sé que tan mejor. En ese sentido, creo que el fútbol es de momentos. Tu puedes haber tenido una mejor carrera, pero si hay uno con mejor momento futbolístico te toca esperar oportunidad. Y cuanto te toque tienes que demostrar que eres mejor. Hoy por hoy, Lutiger sale jugando, se arriesga, filtra…", manifestó Reimond Manco.

Pese a tener muchas críticas desde temporadas pasadas, ahora Rafael Lutiger ha tenido actuaciones claves, sobre todo en Copa Libertadores. El momento del canterano celeste es fundamental para Paulo Autuori, por lo que se espera que sea regular a lo largo de la temporada 2026.

¿Cuándo termina el contrato de Rafael Lutiger en Sporting Cristal?

Rafael Lutiger tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2028. El defensa central renovó con los celestes a fines del 2025, por lo que ahora está 100% comprometido en busca de consolidarse en el once celeste.