Vale un millón de euros, es figura de Universitario, pero puede dejar el club: "No lo han llamado"

Universitario de Deportes se prepara arduamente para seguir en la pelea por el liderato del Torneo Apertura 2026. La escuadra merengue tiene la consigna de obtener el tetracampeonato de la Liga 1, por lo que esperan contar con cada una de sus figuras. Sin embargo, se conoció que uno de sus jugadores más trascendentales puede dejar el club pronto.

Vale un millón de euros, es figura de Universitario, pero puede dejar el club

Universitario ha realizado múltiples fichajes en este mercado y ha renovado a varias de sus figuras. Sin embargo, uno de los jugadores que aún no ha extendido su vínculo es Álex Valera. El delantero nacional se ha consolidado como la gran figura del equipo y su contrato es hasta finales de la presente temporada.

En ese sentido, durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista deportivo Gustavo Peralta sorprendió a los hinchas al revelar que hasta el momento la directiva de la 'U' aún no lo ha contactado para poder iniciar las negociaciones. Una noticia que impacta considerando que a mitad de año puede negociar con cualquier equipo y marcharse gratis.

"Hasta ahora no se han acercado a hablar con Álex Valera para renovar, a pesar de que a mitad de año podría hablar con cualquier club del extranjero, que se puede hacer por tema FIFA. El contrato de Valera con la 'U' es buenísimo, él quiere quedarse y su salario no es tan posible para los clubes del extranjero. Él quiere llegar a los 100 goles con la 'U' tiene ese objetivo, pero no lo han llamado", mencionó el comunicador

Del mismo modo, Peralta reveló que 'Valegol' tiene la idea de quedarse en las filas de Universitario, donde busca hacer historia y llegar a la marca de 100 goles. Sin embargo, esta marca se pone en duda ya que aún no hay contacto entre las partes para extender su vínculo.

Valor de mercado de Álex Valera

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, el valor de mercado de Álex Valera ha ido en gran incremento en los últimos años, luego de su gran desempeño goleador con Universitario. Actualmente, el delantero de 29 años está cotizado en un millón de euros, la cifra más alta de su carrera.