El grave error de Hugo Ancajima que terminó en gol de César Vallejo vs Universitario - VIDEO
Hugo Ancajima volvió a cometer un gravísimo error para Universitario que esta vez no culminó en gol de Sporting Cristal, sino en el amistoso contra César Vallejo.
Universitario de Deportes se encuentra preparando para disputar el encuentro contra Los Chankas FC en la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Durante un intenso partido contra Universidad César Vallejo, Hugo Ancajima cometió nuevamente un grave error que resultó en el gol del equipo visitante.
El grave error de Hugo Ancajima para el gol de César Vallejo ante Universitario
Video: Universitario TV
