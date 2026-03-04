Sekou Gassama recibió fuerte noticia con Universitario y preocupa a hinchas: "Tiene una..."

Universitario de Deportes tiene la obligación de conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 en esta temporada. Por ello, se reforzaron con varios jugadores, siendo uno de ellos Sekou Gassama, quien ha sumado escasos minutos y los hinchas ya empiezan a cuestionar su contratación. En medio de ello, el senegalés recibió una impactante noticia con relación a su futuro en el equipo.

Sekou Gassama recibió fuerte noticia con Universitario

Universitario disputó un amistoso ante César Vallejo en las inmediaciones de Campo Mar, donde uno de los factores más impactantes fue la ausencia de Sekou Gassama en el equipo. Durante la transmisión del encuentro en Universitario TV, la periodista Daniela Fernández reveló que el delantero no fue parte del equipo por una lesión. "Sekou Gassama tiene una molestia en el abductor derecho", informó.

En ese sentido, durante el programa 'Hablemos de MAX', el periodista Gustavo Peralta confirmó la información y complementó que afortunadamente no se trata de una lesión de gravedad y que, si el comando técnico lo requiere, puede ser considerado en la lista de convocados.

Sekou Gassama se lesionó con Universitario y peligra su presencia para el siguiente partido.

"Sekou Gassama estaba en los planes de que juegue. Tiene una molestia en el abductor derecho. Me dicen que no es grave y que no le complica en caso Javier Rabanal decida llevar a Andahuaylas, pero no le veo opción", reveló el citado comunicador.

Esta noticia representa un duro golpe para los intereses del elenco merengue, pues Gassama llegó al equipo para competir el puesto con Álex Valera. No obstante, con esta lesión todo hace indicar que se perderá un nuevo partido del Torneo Apertura, un factor que despierta molestia en los hinchas.

Números de Sekou Gassama en Universitario

Hasta el momento, Sekou Gassama solo ha podido jugar 30 minutos oficiales con la camiseta de Universitario. Cabe recordar que el atacante de 30 años se incorporó tarde a la pretemporada del equipo, siendo el último jugador en sumarse a los trabajos, por lo que su estado de forma ha estado en serio cuestionamiento.

De hecho, en su debut se le vio falto de ritmo y con un estado físico deplorable, mostrándose exhausto sobre el final del encuentro.