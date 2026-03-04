Jean Ferrari dio contundente mensaje sobre fallo arbitral en victoria de Alianza: "Siempre..."

La polémica arbitral en la Liga 1 ha estado viva especialmente tras la victoria de Alianza Lima por 1-0 ante UTC, donde el elenco cajamarquino presentó una queja ante la Conar por el fallo en el uso del VAR durante el partido. Precisamente, Jean Ferrari se pronunció sobre este tema y no dudó en dejar una rotunda opinión sobre el arbitraje.

Jean Ferrari se pronunció sobre fallo arbitral en victoria de Alianza Lima

Durante el programa 'Modo Fútbol', el director general de la FPF, Jean Ferrari, fue consultado por su opinión sobre las constantes polémicas en el arbitraje que se han vivido en este inicio de la temporada y especialmente, luego de que se confirmara el mal uso del VAR en la victoria de Alianza Lima en la fecha 5.

Ante ello, el exadministrador de Universitario fue contundente al señalar que la preocupación por el nivel del arbitraje no es solamente de esta temporada y no solo radica en el fútbol peruano, señalando que fallos arbitrales se dan en todas las ligas del mundo. Sin embargo, también remarcó que la Conar debe tomar medidas para evitar que vuelvan a suceder nuevos errores.

Video: Modo Fútbol

"Esta preocupación no es de hoy, es de siempre y no solo es en el fútbol peruano solamente, es en todas las ligas. Con el VAR si se evidencia la equivocación, pero cuando no existía la polémica era toda la semana. Al final, las equivocaciones arbitrales son parte del mundo y folclore fútbol. Con el VAR debería minimizarse, pero siempre va a haber error humano, el problema es si es adrede. La Conar deberá tomar cartas en el asunto", mencionó.

Jean Ferrari se reunirá con la Conar

Por otro lado, Ferrari reveló que en los próximos días se reunirá con la Conar para conversar sobre lo sucedido. No obstante, recalcó que no poseen "una varita mágica" para solucionar los fallos arbitrales solamente durante la charla.

"Tampoco es que conversemos y con varita mágica se soluciona el problema. Es un tema que hay que conversar, explicar lo que se quiere y estanderizar criterios. La Conar deberá tomar acciones, sanciones, penalidades o multas, los castigos que correspondan para las malas actuaciones", señaló.