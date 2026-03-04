Alianza Lima vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal para ver regreso de Christian Cueva a Matute

Alianza Lima quiere continuar en el liderato del Torneo Apertura 2026 y seguir firme en su camino al título de la Liga 1. En ese marco, se confirmó la fecha del duelo ante Juan Pablo II por la fecha 8, que tendrá como atractivo el retorno de Christian Cueva a Matute, luego de su recibimiento hostil en la temporada pasada. Revisa la programación oficial que promete diversas emociones.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Juan Pablo II por la Liga 1 2026?

Recientemente, la Liga 1 anunció la programación de la fecha 8 del Torneo Apertura y se confirmó que el duelo entre Alianza Lima vs Juan Pablo II se disputará el próximo sábado 21 de marzo. Este duelo tendrá como gran atractivo el regreso de Christian Cueva a Matute, considerando que el pasado fue recibido de forma hostil por la hinchada.

Alianza Lima y Juan Pablo II se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Juan Pablo II?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido de Alianza Lima vs Juan Pabllo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en los distintos países de Latinoamérica, así como Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 6:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 8:30 p.m.

México y Centroamérica: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (del día siguiente)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO?

El partido entre Alianza Lima vs Juan Pablo II contará con la transmisión EN VIVO en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 Max). Este canal está disponible en la gran mayoría de operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

De igual forma, para los que deseen verlo de forma ONLINE estará disponible por las aplicaciones de streaming de L1 Play, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Zapping, entre otras opciones. Cabe señalar que deberás tener un cuenta premium pagada para usar estos servicios.

Christian Cueva volverá a Matute ante Alianza Lima

El partido entre los blanquiazules y el cuadro papal contará con el gran atractivo del regreso de Christian Cueva al Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. El retorno de 'Aladino' se produce luego de casi un año, cuando defendía la camiseta de Cienciano y fue el autor del gol en la derrota de Alianza Lima.

Christian Cueva marcó en su última visita a Matute.

En dicho encuentro, cuando el volante estaba declarando para la televisión, un sector de la hinchada lo abucheó e insultó de forma airosa, incluso tuvo que interrumpir la entrevista ya que empezaron a lanzarle objetos.