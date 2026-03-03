Paolo Hurtado, ex Alianza Lima, sacude el mercado y es opción en histórico de Liga 1: "Revisión..."

Uno de los jugadores más talentosos que tuvo Alianza Lima en los últimos años fue Paolo Hurtado, quien fue formado en sus divisiones menores y se consolidó como uno de los más trascendentes del fútbol peruano por su paso en la selección peruana. Recientemente, se conoció que el volante nacional está cerca de poder llegar a un mítico club de la Liga 1.

Paolo Hurtado, ex Alianza Lima, es opción en histórico de Liga 1

Durante el programa 'Hablemos de MAX', el periodista deportivo Gustavo Peralta reveló que Paolo Hurtado aparece como una opción para llegar a las filas de Sport Boys, club que busca mejorar su presente en esta temporada y ven al 'Caballito' como una de las alternativas para potenciar su equipo.

Según indicó Peralta, el nombre del volante nacional fue ofrecido en la interna del equipo chalaco y su llegada dependerá de una revisión médica, ya que Hurtado tuvo una dura lesión en el pasado. Un factor que preocupa en la 'Misilera' y que se vuelve condicionante en esta operación.

Video: Hablemos de MAX

"Otro nombre que han ofrecido a Boys, no quiere decir que esté cerquísima porque depende de una revisión porque tuvo una lesión el año pasado, es Paolo Hurtado", fue la información que compartió el citado comunicador.

Este interés representa una de las mayores opciones que tiene Paolo Hurtado de seguir en la élite del fútbol peruano en esta etapa final de su carrera. Recordemos que el 'Caballito' fue uno de los habituales de la selección peruana en el pasado, por lo que se puede convertir en uno de los fichajes más trascendentales.

¿Cómo le fue a Paolo Hurtado en Alianza Lima?

Paolo Hurtado fue formado en las divisiones menores de Alianza Lima y fue promovido al primer equipo donde haría su debut en la temporada 2008. Posterior a ello tuvo dos etapas en la escuadra blanquiazul, en 2010 regresó al equipo y fue considerado como titular indiscutible por los siguientes dos años, hasta su salida al Pacos de Ferreira.

A mediados del 2022, volvió al equipo de sus amores para el Torneo Clausura y terminaría saliendo campeón nacional. Sin embargo, su desempeño dejó mucho que desear marchándose del equipo al año siguiente. En los registros, Hurtado jugó 99 partidos con la casaquilla blanquiazul, donde anotó 15 goles.

¿En qué equipos ha jugado Paolo Hurtado?