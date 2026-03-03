Le dan ultimátum a DT de la Liga 1 tras cuestionado rendimiento de su equipo: "2 partidos..."

Uno de los principales clubes del fútbol peruano no termina de encontrar el planteamiento ideal para su equipo y el DT viene siendo muy criticado por la hinchada en el arranque de la Liga 1 2026. Por ello, la directiva le dio un ultimátum al entrenador y tendrá dos oportunidades más para revertir la situación que atraviesa, o de lo contrario será destituido en pleno Torneo Apertura.

Mediante la transmisión más reciente de Hablemos de MAX en L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta reveló importante información sobre un director técnico que llegó a inicios de año al balompié incaico con el firme objetivo de conseguir el título nacional. Sin embargo, en cinco fechas disputadas ha dejado muchas dudas y ha tenido muchos comentarios en contra, más allá de que la institución no se encuentra en la zona de descenso. Nos referimos a Jaime de la Pava.

"Le van a dar la oportunidad a Jaime de la Pava de dirigir 2 partidos, antes del receso (juega la selección peruana), y luego van a decidir si se queda o no", indicó el mencionado comunicador deportivo, por lo que pronto podríamos ver que Sport Boys se quede sin director técnico en pleno arranque de la Liga 1 2026, siendo uno de los primeros estrategas destituidos de la temporada en el Perú.

De momento, los rosados se ubican en la décimo cuarta casilla (14) del Torneo Apertura con apenas 5 unidades en la tabla de posiciones, productos de sus dos empates, dos derrotas, y apenas una victoria en lo que va del campeonato. Recordemos que una de las principales misiones del elenco chalaco para esta campaña es por lo menos clasificar a un torneo internacional, ya que el próximo año es su centenario y quieren celebrarlo a lo grande.

¿Qué clubes ha dirigido Jaime de la Pava?

Estos han sido sus clubes: