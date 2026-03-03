0
EN VIVO
Previa Barcelona vs Atlético Madrid

Alianza Lima reveló camiseta especial por sus 125 años: precio y dónde comprar

Por sus 125 años, Alianza Lima acaba de lanzar a la venta una camiseta edición especial. Conoce todos los detalles como poder adquirir la nueva 'piel' de los íntimos.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima presentó nueva camiseta por sus 125 años
Alianza Lima presentó nueva camiseta por sus 125 años | Foto: Club Alianza Lima
COMPARTIR

Lo que muchos hinchas esperaban se hizo realidad. A través de sus canales oficiales, Alianza Lima presentó la camiseta especial por los 125 años del club. Es un diseño innovador, que ha generado diferentes opiniones entre los aficionados del club victoriano.

Josepmir Ballón, ex Alianza Lima, remece el mercado mercado por club nacional para el 2026

PUEDES VER: Josepmir Ballón, ex Alianza, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Carácter"

A diferencia de las rayas verticiales tradicionales en el uniforme del elenco íntimo, esta vez tiene líneas horizontales, pero se mantiene los clásicos colores azules y blancos.

Alianza Lima

Camiseta de Alianza Lima por los 125 aniversario. Foto: Nike.

Falta confirmar si este nueva camiseta se utilizará en algún partido oficial del elenco blanquiazul en la Liga 1 o simplemente es un diseño conmemorativo para los hinchas.

"La edición especial 125 años de Alianza Lima es una camiseta de fútbol infaltable para todo hincha blanquiazul. Esta versión incorpora los clásicos colores azul y blanco y franjas horizontales, inspiradas en los inicios del club. Uno de los elementos que más destaca es el uso del escudo histórico creado por Alianza en 1927. La bandera de Perú se encuentra en la parte superior del escudo, como homenaje a la profunda conexión que mantiene el club con su hinchada", se lee en la descripción elaborada por Nike.

¿Dónde y cómo comprar la camiseta de Alianza Lima?

La camiseta ya se puede comprar en las páginas web (e-commerce) de Nike y Marathon, además de tiendas físicas de ambas marcas en todo el país.

¿Cuánto cuesta la camiseta de Alianza Lima?

El precio de la camiseta es de S/ 269 sin sponsors, mientras que el diseño con las marcas que patrocinan al club tiene un valor de 289 soles. También está disponible para mujer, solo sin sponsors, también a S/ 269.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Alianza Lima reveló camiseta especial por sus 125 años: precio y dónde comprar

  2. Oficial: Selección Peruana presentó lista de convocados sin jugadores de Alianza y Universitario

  3. Alianza Lima perdió 2-1 ante César Vallejo en Matute: repasa los goles del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano