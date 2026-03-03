- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Garcilaso
- Barcelona vs Atlético
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima reveló camiseta especial por sus 125 años: precio y dónde comprar
Por sus 125 años, Alianza Lima acaba de lanzar a la venta una camiseta edición especial. Conoce todos los detalles como poder adquirir la nueva 'piel' de los íntimos.
Lo que muchos hinchas esperaban se hizo realidad. A través de sus canales oficiales, Alianza Lima presentó la camiseta especial por los 125 años del club. Es un diseño innovador, que ha generado diferentes opiniones entre los aficionados del club victoriano.
PUEDES VER: Josepmir Ballón, ex Alianza, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Carácter"
A diferencia de las rayas verticiales tradicionales en el uniforme del elenco íntimo, esta vez tiene líneas horizontales, pero se mantiene los clásicos colores azules y blancos.
Camiseta de Alianza Lima por los 125 aniversario. Foto: Nike.
Falta confirmar si este nueva camiseta se utilizará en algún partido oficial del elenco blanquiazul en la Liga 1 o simplemente es un diseño conmemorativo para los hinchas.
"La edición especial 125 años de Alianza Lima es una camiseta de fútbol infaltable para todo hincha blanquiazul. Esta versión incorpora los clásicos colores azul y blanco y franjas horizontales, inspiradas en los inicios del club. Uno de los elementos que más destaca es el uso del escudo histórico creado por Alianza en 1927. La bandera de Perú se encuentra en la parte superior del escudo, como homenaje a la profunda conexión que mantiene el club con su hinchada", se lee en la descripción elaborada por Nike.
¿Dónde y cómo comprar la camiseta de Alianza Lima?
La camiseta ya se puede comprar en las páginas web (e-commerce) de Nike y Marathon, además de tiendas físicas de ambas marcas en todo el país.
¿Cuánto cuesta la camiseta de Alianza Lima?
El precio de la camiseta es de S/ 269 sin sponsors, mientras que el diseño con las marcas que patrocinan al club tiene un valor de 289 soles. También está disponible para mujer, solo sin sponsors, también a S/ 269.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90