Alianza Lima reveló camiseta especial por sus 125 años: precio y dónde comprar

Lo que muchos hinchas esperaban se hizo realidad. A través de sus canales oficiales, Alianza Lima presentó la camiseta especial por los 125 años del club. Es un diseño innovador, que ha generado diferentes opiniones entre los aficionados del club victoriano.

A diferencia de las rayas verticiales tradicionales en el uniforme del elenco íntimo, esta vez tiene líneas horizontales, pero se mantiene los clásicos colores azules y blancos.

Camiseta de Alianza Lima por los 125 aniversario. Foto: Nike.

Falta confirmar si este nueva camiseta se utilizará en algún partido oficial del elenco blanquiazul en la Liga 1 o simplemente es un diseño conmemorativo para los hinchas.

"La edición especial 125 años de Alianza Lima es una camiseta de fútbol infaltable para todo hincha blanquiazul. Esta versión incorpora los clásicos colores azul y blanco y franjas horizontales, inspiradas en los inicios del club. Uno de los elementos que más destaca es el uso del escudo histórico creado por Alianza en 1927. La bandera de Perú se encuentra en la parte superior del escudo, como homenaje a la profunda conexión que mantiene el club con su hinchada", se lee en la descripción elaborada por Nike.

¿Dónde y cómo comprar la camiseta de Alianza Lima?

La camiseta ya se puede comprar en las páginas web (e-commerce) de Nike y Marathon, además de tiendas físicas de ambas marcas en todo el país.

¿Cuánto cuesta la camiseta de Alianza Lima?

El precio de la camiseta es de S/ 269 sin sponsors, mientras que el diseño con las marcas que patrocinan al club tiene un valor de 289 soles. También está disponible para mujer, solo sin sponsors, también a S/ 269.