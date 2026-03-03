Campeón con Universitario a punto de dejar el club en plena Liga 1 2026: "Último partido"

Universitario de Deportes es uno de los principales clubes del fútbol peruano, por lo que está constantemente obligado a salir campeón nacional. Precisamente, un personaje que se llevó el título con el cuadro crema está a punto de dejar su equipo en pleno Torneo Apertura de la Liga 1 2026. A continuación te contamos de quién se trata y todo respecto a esta contundente noticia sobre el balompié incaico.

En plena transmisión de L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta reveló que probablemente esta semana sea la despedida de un conocido entrenador debido a los malos resultados que viene cosechando en el arranque del campeonato doméstico. Nos referimos a Ángel Comizzo, director técnico que la viene pasando pésimo con Atlético Grau de Piura debido a que se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones.

"Creo que el viernes es el último partido de Ángel Comizzo en Atlético Grau", indicó el mencionado comunicador. Asimismo, su compañera Ana Lucía Rodríguez le preguntó si depende del resultado que tenga en la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, pero este aseguró que es prácticamente seguro que se irá del club norteño así consiga una victoria ante FC Cajamarca en condición de local.

Asimismo, es importante indicar que la decisión sobre su salida fue de forma conjunta, ya que el mismo ex Universitario de Deportes sabe a la perfección que ha tenido un mal arranque con cuatro derrotas y apenas un empate. Por ello, los albos buscarán cambiar de director técnico para así revertir esta pésima situación y no complicarse con el descenso en los siguientes meses de la Liga 1.

¿Qué clubes ha dirigido Ángel Comizzo?

