CAE SOSPECHOSO tras hurto en Walmart de East Highland Drive: robo de $484 termina en MILLONARIA FIANZA

Un individuo fue arrestado el domingo tras un robo en Walmart, ubicado en East Highland Drive, según el informe oficial del Departamento de Policía de Jonesboro. La investigación se detalló en una declaración jurada de causa probable publicada por NEA Report.

El 1 de marzo de 2026, oficiales respondieron a un llamado sobre un hurto ocurrido en Walmart, ubicado en el 2811 de Creek Drive. La policía fue alertada cuando un agente de la policía estatal de Arkansas detuvo un vehículo sospechoso fuera de los límites de la ciudad. Según la declaración jurada, dos personas fueron identificadas como responsables del robo: Victoria Alyce Robinson, de 28 años, residente de Memphis, y Jade Danielle Carey.

NEA Report señala que empleados de Protección de Activos observaron a las sospechosas colocando artículos en diferentes partes de la tienda antes de optar por un carrito con mercancía empaquetada. Ambas abandonaron el establecimiento sin pagar. Robinson intentó liquidar la compra utilizando su tarjeta, pero esta fue rechazada en varias ocasiones, lo que generó una situación conflictiva con un empleado de Walmart. Durante este incidente, Robinson llamó a Carey para alertarla sobre sus problemas para pagar, lo que dio lugar a una persecución.

Robinson fue arrestada por cometer un segundo hurto en tiendas, un delito grave.

La vigilancia de seguridad transmitió la descripción del vehículo a la unidad de delitos contra comercios del Noreste de Arkansas, lo que permitió a los oficiales localizar a las sospechosas fuera de la ciudad. Según NEA Report, las autoridades recuperaron mercancía de Walmart por un valor total de $484.98, aunque también hallaron artículos que no pertenecían a las acusadas, lo que indicaría que podrían estar involucradas en otros delitos.

Robinson, quien ya tenía antecedentes penales por robo, fue arrestada por hurto en tiendas, lo que elevó el cargo a un delito grave por reincidencia.

El juez Tommy Fowler, durante la audiencia, fijó una fianza de $10,000 en efectivo debido al historial delictivo de Robinson y su origen foráneo. A pesar de las lágrimas de la acusada, la fianza se mantuvo. Carey fue citada, pero no arrestada. La próxima comparecencia judicial de Robinson está programada para el 23 de abril.