¿UTC puede pedir que se anule la victoria de Alianza Lima? Exjuez FIFA responde

Alianza Lima sacó una agónica victoria el pasado sábado 28 de febrero frente a UTC, encuentro por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, la polémica viene tras el gol de Renzo Garcés, pues en un primer momento el juez, Micke Palomino, según lo que indica UTC en su comunicado, había cobrado saque de meta, lo cual iba a permitir que Ángelo Campos jugara desde su portería. No obstante, esta decisión cambió y se terminó decretando el tiro de esquina.

Tras esta supuesta mala decisión se produjo el gol del defensor blanquiazul. Tras el partido, se generó la polémica, pues el cuadro cajamarquino derivó su reclamo hacia la Conar. En este contexto, en una reciente conversación con el programa L1 MAX, Winston Reátegui, exjuez FIFA, fue consultado al respecto, donde señaló que, a pesar de que coincide con todo, dejó en claro que este tema lo debería ver la Comisión de Justicia.

¿UTC puede pedir que se anule la victoria de Alianza Lima?

De acuerdo a Reátegui, a pesar de que el reclamo pasó por la Conar, este tipo de casos se deberá ver en la Comisión de Justicia. Sin embargo, reconoció que por este tipo de errores del VAR no se puede pedir que se anule el compromiso. Pues como se recuerda, el presidente de UTC, Osías Ramírez, pidió que se anule el partido.

"Coincido en todo, excepto en la última parte en la que dice que va a pedir la anulación del partido. Eso no le corresponde a la Conar; eso debería ir primero a la Comisión de Justicia. Las comisiones de justicia están facultadas para sancionar, pero en este caso, por ese tipo de errores en el VAR, no se puede anular un partido", empezó diciendo el exjuez FIFA.

"Lamentablemente, es lógico y entendible que el equipo de UTC se vea afectado, pero reglamentariamente no encuentro asidero legal para que se pida la anulación del partido. Primero se deben difundir los audios del VAR y luego ver si lo que dice el presidente de UTC es válido", sentenció.

