Alianza Lima perdió 2-1 ante César Vallejo en Matute: repasa los goles del partido
Como partido de práctica, Alianza Lima no pudo ante la Universidad César Vallejo de la Segunda División y cayó en Matute por 2-1.
Luego del partido ante UTC en Cajamarca, el plantel de Alianza Lima pactó un amistoso en Matute ante César Vallejo de Trujillo. El cuadro 'poeta' se alista para lo que será la Segunda División del fútbol peruano, por lo que el equipo de Pablo Guede decidió afrontar este compromiso con los jugadores que tienen pocos minutos en la temporada.
Goles de Alianza Lima vs César Vallejo
Según informó el periodista Gerson Cuba, Alianza Lima fue derrotado por 2-1 ante el conjunto trujillano. Ambos elencos llegaron a un acuerdo en jugador dos tiempos de 30 minutos cada uno, en el que los 'poetas' sacaron ventaja para llenarse de motivación de cara a lo que será la Liga 2 2026.
En el caso de la UCV, los goles fueron obra de Osorio y Noronha para la victoria del combinado trujillano. En tanto, el equipo de Pablo Guede logró descontar gracias a la anotación de Kevin Quevedo. Un marcador que deja mucho análisis para el comando 'íntimo', sabiendo que luego tendrán un choque complicado ante FBC Melgar.
Alianza Lima concentrar para el partido ante Melgar.
Vale aclarar, que el equipo que empleó la escuadra blanquiazul es alterno, más aún con aquellos jugadores que no sumaron minutos ante UTC en Cajamarca. En el caso de Kevin Quevedo, fue uno de los que tuvo actividad en el estadio Héroes de San Ramón, por lo que se decidió que afronte este amistoso en Matute.
"Alianza Lima disputó un partido de práctica en Matute ante la Universidad César Vallejo. El resultado fue favorable para los 'poetas' por 2-1, con goles de Osorio y Noronha. Para los íntimos descontó Quevedo. Se jugaron dos tiempos de 30 minutos, donde sumaron minutos aquellos futbolistas que no tuvieron mucha participación en Cajamarca", informó el mencionado periodista.
Próximo partido de Alianza Lima
El siguiente partido de Alianza Lima por la Liga 1 2026 será ante FBC Melgar de Arequipa en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Ambos elencos tienen una cita el lunes 9 de marzo a partir de las 20:30 horas locales (01:30 horas GMT) con la transmisión en exclusiva de L1 MAX.
