0
¡LO ÚLTIMO!
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Alianza Lima afrontará partido contra club de segunda división en plena lucha por la Liga 1

Alianza Lima sorprendió debido a que jugará partido contra club de segunda división, previo a retomar el Torneo Apertura de la Liga 1.

Francisco Esteves
Alianza Lima chocará con club de la Liga 2.
Alianza Lima chocará con club de la Liga 2. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

Luego de haber derrotado a UTC en condición de visitante con gol a último minuto de Renzo Garcés, Alianza Lima enfrentará a un club de la segunda división del fútbol peruano ante de retomar la competencia por salir campeón de la Liga 1 2026. Esto causó mucha sorpresa en su hinchada debido a que esto podría generar más desgaste en su plantel previo al duelo con Melgar por el Torneo Apertura.

Diego Romero fue autocrítico con el nivel de Universitario.

PUEDES VER: Diego Romero fue autocrítico con el nivel de Universitario: "Es más facil..."

Como sabemos, el cuadro victoriano viene siendo criticado por su rendimiento pese a que es líder absoluto del certamen incaico, aunque sobre todo los comentarios son hacia Pablo Guede. Con miras a mejorar su funcionamiento, los de Matute ahora chocarán contra la Universidad César Vallejo en la ciudad de Trujillo.

En L1 MAX informaron sobre ello, ya que se indicó que Alianza Lima enfrentará al cuadro 'Poeta' antes de volver a la capital para armarse hasta el próximo fin de semana, cuando reciba a Melgar de Arequipa en el Estadio Alejandro Villanueva, en otro duelo clave por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

"Alianza Lima juega un partido amistoso con Vallejo mañana, en Lima. Los futbolistas que no tuvieron mucho minutos jugarán", se indicó en el mencionado programa deportivo. De esta forma, los blanquiazules chocarán con el club que actualmente se encuentra en la Liga 2, luchando por el ascenso a la máxima categoría de nuestro balompié.

¿Será transmitido el Alianza Lima vs. César Vallejo?

Hasta el momento no hay mayor información sobre el partido entre Alianza Lima v.s César Vallejo, pero todo apunta a que no contará con transmisión de ningún medio televisivo. La única opción es que el elenco blanquiazul decida mostrarlo a través de su canal oficial de YouTube.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Firmó con Alianza Lima hasta 2028, pero suena para fichar por Boca Juniors: "Tiene el perfil"

  2. Josepmir Ballón, ex Alianza, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Carácter"

  3. Universitario derrotó a FC Cajamarca y es escolta del líder del Torneo Apertura 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano