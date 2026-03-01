Alianza Lima afrontará partido contra club de segunda división en plena lucha por la Liga 1

Luego de haber derrotado a UTC en condición de visitante con gol a último minuto de Renzo Garcés, Alianza Lima enfrentará a un club de la segunda división del fútbol peruano ante de retomar la competencia por salir campeón de la Liga 1 2026. Esto causó mucha sorpresa en su hinchada debido a que esto podría generar más desgaste en su plantel previo al duelo con Melgar por el Torneo Apertura.

Como sabemos, el cuadro victoriano viene siendo criticado por su rendimiento pese a que es líder absoluto del certamen incaico, aunque sobre todo los comentarios son hacia Pablo Guede. Con miras a mejorar su funcionamiento, los de Matute ahora chocarán contra la Universidad César Vallejo en la ciudad de Trujillo.

En L1 MAX informaron sobre ello, ya que se indicó que Alianza Lima enfrentará al cuadro 'Poeta' antes de volver a la capital para armarse hasta el próximo fin de semana, cuando reciba a Melgar de Arequipa en el Estadio Alejandro Villanueva, en otro duelo clave por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

"Alianza Lima juega un partido amistoso con Vallejo mañana, en Lima. Los futbolistas que no tuvieron mucho minutos jugarán", se indicó en el mencionado programa deportivo. De esta forma, los blanquiazules chocarán con el club que actualmente se encuentra en la Liga 2, luchando por el ascenso a la máxima categoría de nuestro balompié.

¿Será transmitido el Alianza Lima vs. César Vallejo?

Hasta el momento no hay mayor información sobre el partido entre Alianza Lima v.s César Vallejo, pero todo apunta a que no contará con transmisión de ningún medio televisivo. La única opción es que el elenco blanquiazul decida mostrarlo a través de su canal oficial de YouTube.