Diego Romero fue autocrítico con el nivel de Universitario: "Es más facil..."

Universitario de Deportes venció 1-0 a FC Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate y sigue en los primeros puestos del Torneo Apertura 2026, firme en su objetivo por salir tetracampeón de la Liga 1. Sin embargo, pese a la victoria, los hinchas se encuentran sumamente preocupados por el rendimiento del plantel y Diego Romero se pronunció al respecto.

Van varias semanas que la 'U' no termina de convencer a sus hinchas con su estilo de juego, y ya se critica tanto a Javier Rabanal como a los futbolistas. En ese sentido, el guardameta titular de los merengues brindó unas palabras para L1 MAX y confesó que deben mejorar para conseguir el título nacional por cuarto año consecutivo.

"No estamos todavía en el ritmo que queremos nosotros. Hay mucha autocrítica en el vestuario. Con el triunfo es más fácil mejorar. La jugada del final no fue falta, él va a chocarme", indicó Diego Romero, quien se ha ganado el puesto dentro del once inicial de Universitario de Deportes, admitiendo que han tenido falencias en los últimos encuentros.

Recordemos que el portero de la selección peruana regresó a inicios de año a la 'U' luego de haber estado todo el 2025 fuera del Perú. El guardameta nacional estuvo a préstamo en Banfield de la Liga Profesional Argentina, aunque volvió porque no tenía continuidad en el 'Taladro' y justo en tienda crema habían dejado de lado a Sebastián Britos.

¿Cuál es el valor de Diego Romero?

Actualmente, Diego Romero tiene un valor de 700 mil euros en el mercado de transferencias y es el precio más elevado de toda su carrera como futbolista profesional. El portero ahora es parte de la selección peruana, por lo que pronto esa cotización podría volvere a elevar.