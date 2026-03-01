¿Protesta? Vicepresidente de FC Cajamarca entró al campo del Monumental sin zapatos

Universitario de Deportes derrotó 1-0 a FC Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate, por lo que sigue en los primeros puestos de la tabla y acecha a Alianza Lima. Durante el compromiso sucedió un hecho curioso, ya que el vicepresidente del club visitante, Fernando Zavaleta, entró al campo de juego totalmente descalzo y causó asombro en los espectadores.

Las cámaras de Movistar captaron el insólito hecho en el recinto deportivo de los merengues, e incluso algunos aficionados se preguntaron si era una especie de protesta o cábala para los suyos. Sin embargo, de momento no hay información al respecto y lo único que se tiene es la imagen que te dejaremos línea sabajo.

"El plantel de FC Cajamarca ya se encuentra en las inmediaciones del Estadio Monumental. Fernando Zavaleta, vicepresidente del club, incluso caminó descalzo sobre el terreno de juego en la previa del encuentro ante Universitario", indicó el mencionado medio de comunicación en sus redes sociales.

El curioso detalle en el partido.

Lo cierto es que, cual haya sido el motivo, el vicepresidente del club cajamarquino terminó yéndose triste del Estadio Monumental porque perdieron 1-0 ante Universitario de Deportes por la fecha número 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El cuadro de Hernán Barcos y compañía dio batalla, pero terminó sucumbiendo.

¿En qué puesto marcha FC Cajamarca?

FC Cajamarca se encuentra en la casilla número 12 de la tabla de posiciones con 5 unidades, producto de sus dos empates, dos derrotas y apenas una victoria. Los recién ascendidos vienen haciendo un papel aceptable con un plantel plagado de futbolistas con pasado en Alianza Lima.