¿Qué precio tiene el Samsung S24 en 2026, el móvil con panel AMOLED FHD+, chip gamer, fotos de altísima calidad y software con IA?

Hoy vamos a conocer a uno de los celulares de gama alta que merece totalmente la pena comprar este 2026: se trata del Samsung S24 base, un celular pequeño, pero con mucho músculo, además de contar con muchas actualizaciones que le dan un prolongado tiempo de vida útil.

Samsung S24, pantalla top y procesador puro rendimiento

El Samsung S24 base se presenta ante nosotros con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas con resolución FullHD+ de 2340 x 1080 píxeles, 120 hercios de tasa de refresco, así como VIsion Booster que mejora la calidad de la imagen, Gorilla Glass para protegerlo contra caídas y certificación IP68 para sumergirlo en agua sin problema alguno.

Su procesador es el Exynos 2400 que va fluida y sin parones con tareas pesadas como videojuegos demandantes, así como contar con 8GB de RAM para evitar lags y ROM en versiones de 128GB como de 256GB.

Samsung S24, batería corta, pero con el mejor software móvil del mundo

Su batería de 4000mAh no funciona mal, pero hoy en 2026 sentimos que se queda corto que, además, solo tiene 25W de carga rápida, carga inalámbrica de 15W, así como carga reversible.

Sin embargo, su sistema operativo OneUI 6.1 basado en Android 14 con 7 años de actualizaciones en software como parches de seguridad, con inclusión de Galaxy AI (la inteligencia artificial de Samsung, lo convierte en el SO más completo como fluido del momento.

Samsung S24, fotos de altísima calidad

En cuanto a la fotografía, el Samsung S24 no decepciona, ya que nos trae un lente principal de 50 MP con apertura focal de f/1,8 con campo visual de 85 grados, así como estabilización óptica; el gran angular es de 12 MP con f/2.2 con campo visual de 120 grado, con teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3X y frontal de 12 MP.

Samsung S24, precio en 2026

En la actualidad, el Samsung S24 5G puede costarte en el mercado internacional unos US$450 dólares. Por su parte, en Perú su costo va desde los 2,100 soles, mientras que en México a partir de los 20,999 pesos mexicanos.