¿Qué precio tiene el Xiaomi Redmi Note 15, el celular con memoria 2TB, pantalla AMOLED, batería de 6000mAh y fotos de 108MP?

Este 2026, Xiaomi dio un golpe sobre la mesa en la gama media tras lanzar su nueva familia Redmi Note 15, el cual tiene como estrella al modelo 15 Pro Plus, pero muchos especialistas resaltan al dispositivo inicial, el 15 5G base, el cual destaca por su notable pantalla, buen procesador, pero también batería enorme y fotos con gran resolución.

Xiaomi Redmi Note 15 5G, pantalla y procesador

Este celular nos abre las puertas con una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución de 2392 x 1080 píxeles, aunado a una tasa de refresco de 120 hercios, junto con brillo máximo de 3200 nits, compatible con audio Dolby Atmos, así como resistencia al agua con certificación IP65/IP66.

En cuanto al rendimiento, este Redmi Note 15 5G nos trae el chip MediaTek Helio G100 Ultra que ha demostrado mucha estabilidad para correr apps demandantes, pero también con RAM de 8GB LPDDR4X, sumado a sus 256GB en memoria interna con UFS 2.2, pero que puedes ampliar hasta los 2TB gracias a las tarjetas microSD.

Xiaomi Redmi Note 15 5G, fotos, batería y sistema operativo

En cuanto a la fotografía de este dispositivo, nos topamos con doble cámara trasera, cuyo sensor principal es de 108 MP, así como ultra gran angular de 8 MP, su frontal es de 20 MP, en tanto que su grabación de video es limitada con su resolución máximo de 4K a 30fps.

En cuanto a su autonomía, el Xiaomi Redmi Note 15 5G nos trae una enorme batería de 6000mAh para utilizarlo por dos días sin problemas, así como acompañado con carga rápida de 45W.

El HyperOS 2 basado en Android 15 como software, el cual viene con una política de actualizaciones de 2 años para soportar el sistema operativo y 4 para lo que son los parches de seguridad.

Xiaomi Redmi Note 15 5G, cuál es su precio

Si quieres comprarte este 2026 el Xiaomi Redmi Note 15 5G, entonces lo puedes buscar en el mercado internacional cuyo precio está en los US$213 dólares, mientras que en Perú lo encuentras desde los 949 soles, en tanto que en México a partir de los 5,499 pesos mexicanos.