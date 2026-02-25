- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Benfica
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- Argentinos Juniors vs Barcelona
¿Qué precio tiene el Xiaomi Redmi Note 15, el celular con memoria 2TB, pantalla AMOLED, batería de 6000mAh y fotos de 108MP?
La nueva familia en la gama media de Xiaomi es de lo mejor de 2026, al punto que su modelo base nos dará un funcionamiento sumamente potente para el uso diario.
Este 2026, Xiaomi dio un golpe sobre la mesa en la gama media tras lanzar su nueva familia Redmi Note 15, el cual tiene como estrella al modelo 15 Pro Plus, pero muchos especialistas resaltan al dispositivo inicial, el 15 5G base, el cual destaca por su notable pantalla, buen procesador, pero también batería enorme y fotos con gran resolución.
PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
Xiaomi Redmi Note 15 5G, pantalla y procesador
Este celular nos abre las puertas con una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución de 2392 x 1080 píxeles, aunado a una tasa de refresco de 120 hercios, junto con brillo máximo de 3200 nits, compatible con audio Dolby Atmos, así como resistencia al agua con certificación IP65/IP66.
En cuanto al rendimiento, este Redmi Note 15 5G nos trae el chip MediaTek Helio G100 Ultra que ha demostrado mucha estabilidad para correr apps demandantes, pero también con RAM de 8GB LPDDR4X, sumado a sus 256GB en memoria interna con UFS 2.2, pero que puedes ampliar hasta los 2TB gracias a las tarjetas microSD.
Xiaomi Redmi Note 15 5G, fotos, batería y sistema operativo
En cuanto a la fotografía de este dispositivo, nos topamos con doble cámara trasera, cuyo sensor principal es de 108 MP, así como ultra gran angular de 8 MP, su frontal es de 20 MP, en tanto que su grabación de video es limitada con su resolución máximo de 4K a 30fps.
En cuanto a su autonomía, el Xiaomi Redmi Note 15 5G nos trae una enorme batería de 6000mAh para utilizarlo por dos días sin problemas, así como acompañado con carga rápida de 45W.
El HyperOS 2 basado en Android 15 como software, el cual viene con una política de actualizaciones de 2 años para soportar el sistema operativo y 4 para lo que son los parches de seguridad.
Xiaomi Redmi Note 15 5G, cuál es su precio
Si quieres comprarte este 2026 el Xiaomi Redmi Note 15 5G, entonces lo puedes buscar en el mercado internacional cuyo precio está en los US$213 dólares, mientras que en Perú lo encuentras desde los 949 soles, en tanto que en México a partir de los 5,499 pesos mexicanos.
- 1
Hoy sale el Samsung S26 Ultra: a qué hora inicia el Galaxy Unpacked, dónde ver en vivo, cuánto costará y todas sus características
- 2
El iPhone 18 Pro prueba nueva versión "rojo intenso" para ser un éxito de ventas: un color que no se usa desde 2022
- 3
El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90