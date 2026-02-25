Hoy sale el Samsung S26 Ultra: a qué hora inicia el Galaxy Unpacked, dónde ver en vivo, cuánto costará y todas sus características

Quedan pocas horas para que los galaxy lovers y especialistas en el mundo de la tecnología vean el estreno mundial de la nueva familia en el tope de gama de la marca surcoreana con los nuevos Samsung S26, Samsung S26 Plus y Samsung S26 Ultra, este último el más esperado de todos. El evento de lanzamiento es el Galaxy Unpacked y se espera que sea todo un éxito, entre otras cosas, porque conoceremos el precio global de estos smartphones, así como nos enteraremos o confirmaremos sus respectivas características.

A qué hora se lanza el Samsung S26 Ultra

El Galaxy Unpacked en el cual se llevará a cabo el lanzamiento del Samsung S26, Samsung S26 Plus y Samsung S26 Ultra, tendrá lugar en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos, este miércoles 25 de febrero desde la 1:00 p.m. (hora Perú).

Dónde ver el lanzamiento del Samsung S26 Ultra

En la era que nos compete, el evento Galaxy Unpacked se podrá ver de forma gratuita desde Internet de forma gratuita desde diversas opciones, las cuales detallas a continuación con LINKS oficiales.

Desde el portal web samsung.com/pe (en el caso de Perú).

También desde Samsung Newsroom Perú.

Por el canal oficial YouTube de Samsung.

Cuál será el precio del Samsung S26 Ultra

No tenemos información oficial confirmada sobre los costos de la nueva familia Galaxy S26, pero diversas filtraciones apuntan a que estos serían los precios aproximados:

Samsung Galaxy S26

Versión de 256GB: 1,049 euros.

Versión de 512GB: 1,259 euros.

Samsung Galaxy S26 Plus

Versión de 256GB: 1,299 euros.

Versión de 512GB: 1,449 euros.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Versión de 256GB: 1.399 euros.

Versión de 512GB: 1,569 euros.

Versión de 1TB: 1,809 euros.

Esto serían los nuevos S26, S26+ y S26 Ultra que se lanzarán en el Galaxy Unpacked. (Foto: Weibo)

Posibles características del Samsung S26 Ultra

Pese a que no tenemos ningún confirmación sobre las características del Samsung S26 Ultra, diversas filtraciones apuntan a estas especificaciones: