Samsung S26 con fecha de lanzamiento confirmada: qué modelos se presentarán y cuáles serán sus precios

Todo está listo para el lanzamiento de la nueva familia premium de Samsung, es decir, los Galaxy S26, Galaxy S26+ y el esperado Galaxy S26 Ultra, pues ya se confirmó la fecha de salida de estos dispositivos que buscan ser los mayores rivales de los hasta ahora insuperables iPhone 17.

Fecha de lanzamiento de los Samsung S26

La fecha confirmada del Galaxy Unpacked está prevista para el miércoles 25 de febrero, evento que se llevará a cabo en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, el cual se podrá ver desde la pagina oficial de Samsung, como desde su canal de YouTube desde las 13:00 horas (hora peruana).

Sobre los nuevos modelos que se van a presentar, los llamados a brillar en la velada son: Samsung S26, Samsung S26+ y Samsung S26 Ultra, los cuales prometen mejoras significativas como el nuevo procesador Exynos 2600, que va de maravilla con funciones de inteligencia arificial, pero también para el gaming.

No menos importante es que se prevé que también se estrenarán nuevos dispositivos del ecosistema Galaxy, tales como los auriculares.

Precio de los Samsung S26

En cuanto a los precios de estos terminales topes de gama, estos mantendrán costos elevados respecto a la generación pasada. Esto no está confirmado, así con números que responden a diversos rumores, todo dependerá de las versiones de cada modelo: