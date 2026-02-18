- Hoy:
Samsung S26 con fecha de lanzamiento confirmada: qué modelos se presentarán y cuáles serán sus precios
Ya conocemos la fecha de salid al mercado de la tecnología el Samsung S26, Samsung S26+ y el Samsung S26 Ultra, los que piensan plantar cara a los iPhone 17.
Todo está listo para el lanzamiento de la nueva familia premium de Samsung, es decir, los Galaxy S26, Galaxy S26+ y el esperado Galaxy S26 Ultra, pues ya se confirmó la fecha de salida de estos dispositivos que buscan ser los mayores rivales de los hasta ahora insuperables iPhone 17.
El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
Fecha de lanzamiento de los Samsung S26
La fecha confirmada del Galaxy Unpacked está prevista para el miércoles 25 de febrero, evento que se llevará a cabo en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, el cual se podrá ver desde la pagina oficial de Samsung, como desde su canal de YouTube desde las 13:00 horas (hora peruana).
Sobre los nuevos modelos que se van a presentar, los llamados a brillar en la velada son: Samsung S26, Samsung S26+ y Samsung S26 Ultra, los cuales prometen mejoras significativas como el nuevo procesador Exynos 2600, que va de maravilla con funciones de inteligencia arificial, pero también para el gaming.
No menos importante es que se prevé que también se estrenarán nuevos dispositivos del ecosistema Galaxy, tales como los auriculares.
Precio de los Samsung S26
En cuanto a los precios de estos terminales topes de gama, estos mantendrán costos elevados respecto a la generación pasada. Esto no está confirmado, así con números que responden a diversos rumores, todo dependerá de las versiones de cada modelo:
- Samsung S26: entre los US$799 dólares a US$899 dólares.
- Samsung S26+: entre los US$999 dólares a US$1,150 dólaes.
- Samsung S26 Ultra: entre los US$1,299 dólares a US$1,900 dólares.
