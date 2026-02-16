¿Qué precio tiene el Samsung A55 en 2026, el potente gama media con pantalla AMOLED, procesador gamer y cámaras de 50 MP?

Desde hace un para de años, Samsung se ha alzado como uno de los especialista en la gama media, junto con Xiaomi, Honor y Motorola. En el caso de la marca surcoreana, cuenta con el Galaxy A55 5G, el cual está dos generaciones atrás respecto al próximo A57, pero conserva características sumamente potentes.

Samsung A55, pantalla de alto rendimiento y procesador competente

El Samsung A55 destaca por su diseño sobrio, elegante, con robes redondos muy estilizados, así como pantalla Super AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución FullHD+, a la vez de tasa de refresco de 120 hercios para tener fluidez en el desplazamiento, Vision Booster que mejor la calidad de imagen, 1000 nits de brillo máximo y certificación IP67 que hace posible sumergirlo en el agua sin problemas.

En cuanto al rendimiento, este celular nos presenta el chip Exynos 1480, el cual va muy bien con aplicaciones pesadas, pero también con videojuegos más menos pesados. Asimismo, tiene RAM de 8GB, sumado a memoria interna de 128GB y 256GB.

Samsung A55, excelente sistema operativo y fotos semi profesionales

El sistema operativo es uno de los puntos fuertes del Samsung A55 pues nos presenta OneUI 6.1 basado en Android 14, a la vez de actualizaciones de 4 años para el software y 5 años para los parches de seguridad. Del mismo modo, la batería que dispone es de 5000mAh, así como carga rápida de 25W, esto último se siente poco en pleno 2026.

En cuanto a las cámaras fotográficas, el Samsung A55 destaca sobre la competencia, pues viene con sensor principal de 50 MP con apertura f/1.8 más estabilización óptica, ultra gran angular de 12 MP con apertura f/2.2, macro de 5 MP con apertura f/2.4, un frontal de 32 MP con apertura f/2.2; mientras que su grabación de video lo hace a un máximo de 4K a 30fps.

Samsung A55, precio en 2026

Si te gusta el Samsung A55 entonces los puedes adquirir en 2026, pues su precio internacionalmente es de US$250 dólares; mientras que en países como Perú los costos de este smartphone va entre los 1300 soles a 1500 soles; en tanto que en México va a partir de los 6,000 y 8,000 pesos mexicanos.