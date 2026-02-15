- Hoy:
El POCO F7 bajó de precio y funciona como un gama alta: pantalla 1.5K, chip Snapdragon 8, RAM de 12GB y gran batería de 6500mAh
Este celular es rendimiento puro compensando con una pantalla de lujo que envidia poco a los smartphones premium y su precio ha bajado más en el 2026.
El POCO F7 5G es parte de esa familia de la marca Xiaomi especializada en el rendimiento, compensado con pantallas muy fluidas, así baterías todo terreno y el terminal que veremos hoy es uno de los mejores exponentes de esta afirmación. Su precio ha bajado aún más en 2026, por lo que es una opción más que recomendable si buscas un celular para exprimirlo de principio a fin.
POCO F7, características principales
El POCO F7 es algo pesado con sus 215,7 gramos, con pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas junto con resolución 1.5K de 2772 x 1280 píxeles, con 447 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco fluida con sus 120 hercios, brillo máximo en los 3200 nits, protección anticaídas con el cristal Gorilla Glass 7i y resistencia contra el agua con certificación IP68.
Su procesador es el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, acompañado con 12GB LPDDR5X de RAM, mientras que su memoria interna es de 256GB, de 512GB con descargas en UFS 4.1.
La batería del POCO F7 es una bestia con sus 6500mAh de autonomía para usarlo dos días enteros, así como contar con carga rápida de 90W, a la vez de carga inversa de 22,5W.
Si bien los POCO no resaltan por sus cámaras, esta familia ha decidido ponerle más amor. En este caso, tiene un lente principal de 50 MP, gran angular de 8 MP y frontal de 20 MP. Su grabación de video que llega a los 4K.
Su sistema operativo es HyperOS 2 basado en Android 15, con 4 años para dar actualizaciones al software y 6 años para los parches de seguridad.
POCO F7, precio en 2026
En 2026, el precio del POCO F7 ha bajado, al punto que en la actualidad se encuentra en el mercado internacional entre los US$290 dólares hasta los US$450 dólares. Por su parte, en Perú su costo va desde los 1,579 soles, mientras que en México a partir de los 7.299 pesos mexicanos.
