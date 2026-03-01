El Motorola G06 es ultra barato, pero con pantalla enorme de 120Hz, gran batería de 5200mAh y resistencia al agua con IP64

Motorola cuenta con un catálogo amplísimo de celulares en todas las gamas. La marca estadounidense es uno de los reyes de la gama media, pero también un nombre importante en el segmento de entrada con precios súper accesibles, pero incluyendo prestaciones muy poderosas, como es el caso que nos compete hoy: el Motorola G06 de 2025.

Motorola G06, características y especificaciones

Este dispositivo cuenta con una pantalla IPS LCD de 6.8 pulgadas, a la vez de resolución HD+ de 1640 x 720 píxeles, pero con una gran tasa de refresco de 120 hercios. Del mismo modo, su procesador es el MediaTek Helio G81 Extreme, junto con RAM de 4GB, pero que puedes ampliar hasta 8GB con RAM Boost, así como memoria interna de 64GB y 128GB, pero expandible hasta los 1TB gracias a tarjetas microSD.

Su sistema operativo es Android 15 casi puro con poquísimas modificaciones, así como 2 años de actualizaciones para el software y parches de seguridad, siendo esta su mayor punto en contra. Su batería es de 5200mAh, a la vez de carga con cable de 10W, pero también con conectividad 4G, resistencia al agua con IP64 y audio potenciado con Dolby Atmos.

Su fotografía es cumplidora para su rango de precio, ya que nos topamos con una sola cámara trasera de 50 MP más un sensor de profundidad, en tanto que la frontal es de solo 8 MP.

Motorola G06, precio en 2026 ¿Vale la pena?

Si quieres llevarte a casa el Motorola G06 de 2025, entonces en la actualidad lo encuentras en el mercado internacional desde los US$140 dólares. Sin embargo, en lugares como Perú su valor rondaba los 330 soles y en México desde los 1,999 pesos mexicanos.