Cuál es el precio del Oppo Find X8 Ultra y qué características tiene

Apple presentó su nuevo teléfono premium, el iPhone 17 Pro Max, un equipo con una configuración de triple cámara de 48MP, con la que podrás grabar videos en 4K a 120fps. Sin embargo, pese a ello este equipo no es el mejor en el apartado fotográfico y así lo revela el nuevo ranking de DxOmark.

Hasta el 25 de septiembre de este 2025, la página especializada DxOmark definió que el Oppo Find X8 Ultra es el segundo teléfono con el mejor juego de cámaras del mundo, solo superado por el Huawei Pura 80 Ultra, un equipo chino que si bien no tiene Play Store resalta demasiado.

Pero, ¿por qué el Oppo Find X8 Ultra es uno de los mejores teléfonos para fotografía y video? Aquí te vamos a revelar todos los detalles que debes considerar antes de comprarlo.

¿Qué cámaras tiene el Oppo Find X8 Ultra? En primer lugar debes saber que este smartphone llega con un lente angular de 50MP, un gran angular de 50MP, lente Teleobjetivo 3X de 50MP, lente Telefoto 6X d 50MP y selfie de 32MP. Con esta configuración tendrás videos Vídeo 4K@120FPS - Dolby Vision.

Foto: Composición/Weibo

Sin embargo, esto no es todo ya que este Oppo llega con un procesador Snapdragon 8 Elite, 16GB de RAM y 1TB de memoria interna, además e 6100 mAh y carga de 100W por cable, además de 50W de forna inalámbrica.

¿Qué precio tiene el Oppo Find X8 Ultra? La firma china lanzó este teléfono por 781 euros, lo que según el tipo de cambio vigente son 3200 soles.