Estos 5 teléfonos Android son mejor alternativa al iPhone 17 y cuestan mucho menos
El iPhone 17 acaba de ser presentado y si bien tiene mejoras, sigue siendo inferior a algunos teléfonos Android. Conoce los 5 mejores equipos que lo superan y cuestan menos.
Finalmente, Apple presentó al mundo sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro nuevos teléfonos con nuevos sensores de fotografía, una mejora en la batería y actualización del software.
Uno de los modelos más llamativos de esta nueva generación es el iPhone 17, el teléfono base que ahora ofrece una pantalla de 6.3 pulgadas con 120Hz y 2000 nits de brillo. Sin embargo, esto no es todo, ya que este equipo llega con 3600 mAh con carga de 25W, 256GB de memoria y un precio de 800 dólares.
Sin embargo, si bien este nuevo iPhone 17 ha mejorado desde su versión anterior, lo cierto es que actualmente existen muchos smartphones Android que superan a este modelo de Apple y hoy conocerás 5 teléfono que tienen mejores características y además un precio más reducido.
5 Android que superan al iPhone 17
Dentro de la gama media de los teléfonos Android, existen una gran cantidad de teléfonos pero pocos podrían superar al iPhone 17. Conoce cinco modelos que sobresalen por su pantalla, procesador, batería y precio.
Xiaomi 14T Pro
Pantalla: 6.67 pulgadas, panel OLED/AMOLED de alta tasa de refresco (144 Hz), muy delgada (6.67″ ‒ 1.5K), con biseles finos.
Batería: 5,000 mAh típica, con carga rápida por cable de 120 W e inalámbrica de 50 W.
Cámaras: Cámara principal de 50 MP con lente Leica Summilux, incluye telefoto de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP; cámara frontal de 32 MP.
Procesador: MediaTek Dimensity 9300+.
Precio: En el mercado peruano ronda S/ 2,699.
Honor 400 Pro
Pantalla: 6.7 pulgadas AMOLED, resolución QHD, tasa de refresco hasta 120 Hz.
Batería: 5,300 mAh, con carga rápida de 100 W.
Cámaras: Cámara principal de 200 MP, ultra angular de 12 MP, lente telefoto de 50 MP con zoom óptico, cámara frontal de unos 16 MP.
Procesador: Snapdragon 8 Gen 3.
Precio: En Perú, en planes con operador cuesta S/ 2,770.
OPPO Reno 14F 5G
Pantalla: 6.57 pulgadas AMOLED, con tasa de refresco de 120 Hz, colores vivos, buen brillo (hasta ~1,200-1400 nits pico) y resolución Full HD+ (~1080 × 2372).
Batería: No encontré con seguridad los mAh exactos en los datos que tengo, pero se menciona carga rápida en rangos ~ 45W en algunas filtraciones.
Cámaras: Cámara trasera principal de 50 MP con OIS, ultra angular de 8 MP, macro de 2 MP; cámara frontal de 32 MP.
Procesador: Snapdragon 6 Gen 1
Precio: En Perú, el OPPO Reno14 F 5G (versión 256 GB/12 GB) aparece por S/ 1,899 en tiendas.
Samsung Galaxy S24 FE
Pantalla: 6.7 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz; excelente brillo (pico ~1,900 nits) y biseles bastante finos.
Batería: 4,700 mAh.
Cámaras: Cámara principal de 50 MP (ƒ/1.8), frontal de unos 12-13 MP; otros detalles como ultra angular están presentes.
Procesador: Exynos 2400e.
Precio: Un precio listado reciente es S/ 1900 en Perú.
Huawei Nova 13 Pro
Pantalla: OLED LTPO con tasa adaptativa entre 1-120 Hz, pantalla curva cuádruple en los bordes, resolución FHD+ y muestreo táctil 300Hz.
Batería: 5000 mAh con carga rápida Huawei SuperCharge de 100 W.
Cámaras: Cámara trasera principal de 50 MP con apertura ajustable (f/1.4-f/4.0) y estabilización óptica; ultra angular de 8 MP; telefoto de 12 MP para retratos; cámara frontal dual-ultra retrato (60 MP + 8 MP).
Procesador: Kirin 8000 con RAM de 12 GB / almacenamiento 256-512 GB.
Precio: En tiendas de Perú he visto precios en torno a S/ 1,799-2,300 para versiones con RAM de 12 GB y 512 GB, dependiendo de oferta.
