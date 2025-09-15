Por 150 dólares puedes comprar este Honor todo terreno que tiene pantalla FullHD+, cámara de 100MP y procesador TOP
El Honor X8a es uno de los teléfonos básicos que tiene gran potencia y precio muy bajo. Su batería dura 2 días y es bastante fluido.
Los smartphones se han convertido en los aparatos electrónicos más utilizados en el mundo y marcas como Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Oppo, entre otras, buscan lanzar diferentes modelos para satisfacer las necesidades de los millones de usuarios que los adquieren.
Cada día se hace más difícil elegir un modelo entre los miles que existen. Sin embargo, Honor ha diseñado un dispositivo tan potente que se convertirá en tu equipo ideal, ya que no solo tiene diseño premium, posee gran capacidad, pantalla fluida y una batería que dura 2 días con una sola carga. Este modelo emblemático es el Honor X8a 5G, un smartphone que no supera los 150 dólares.
Honor X8a: ficha técnica completa
Para empezar este análisis, debes saber que el Honor X8a 5G pertenece a la gama de entrada, pero no por eso no es un equipo potente. Su pantalla es de tipo LCD de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2388 x 1080 pixeles, además de una tasa de refresco de 90Hz.
Un apartado importante es la potencia y este Honor llega con un procesador MediaTek Helio G88, acompañado de 6GB de RAM y 128GB de memoria. Además, su batería es de 4500 mAh y carga de 22.5W por cable.
Colores del Honor X8a. Foto: Honor
Lo que más resalta de este potente Honor X8a 5G es el apartado fotográfico, puesto que posee triple cámara: sensor de 100MP, gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 16MP. Videos en 1080 pixeles a 60fps con este potente Android.
¿Qué precio tiene el Honor X8a 5G? Por solo 150 dólares o 549 soles podrás comprar este teléfono premium, que sin duda se ha convertido en la mejor opción barata del 2025.
