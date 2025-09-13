- Hoy:
Es el teléfono más barato que tiene Honor, tiene 1TB de memoria, 5200 mAh y pantalla FullHD
El precio de este Honor no supera los 100 dólares y se ha convertido en el Android más equilibrada para este 2025. Tiene todo lo que buscas y no cuesta casi nada.
Los teléfonos de Honor han demostrado que son algunos de los equipos más potentes y baratos. Si bien para este 2025, la marca china presentó su potente Honor 400 y Honor 400 Pro, estos modelos tienen gran potencia, pero también son algo costosos, por lo que otros modelos más baratos están tomando protagonismo.
Este es el caso del Honor X5b Plus, un smartphone de entrada que resalta por su amplio almacenamiento, batería generosa y un juego de cámaras bastante eficiente. ¿Qué otras características tiene? Aquí te los contamos.
PUEDES VER: Este Huawei supera al iPhone 17 Pro Max con sus cámaras con calidad cinematográfica, 1TB de memoria y batería infinita
Honor X5b Plus: ficha técnica completa
Para iniciar con este análisis, debes saber que actualmente el precio de este Honor X5b Plus no supera los 339 soles, es decir que cuesta unos 97 dólares en el mercado internacional.
¿Qué de bueno tiene? Pues bien, en primer lugar debes saber que su pantalla es de tipo 6.56 pulgadas con tecnología LCD TFT, con una resolución de 720 x 1612 pixeles y una tasa de refresco de 90Hz.
Este es el Honor X5b Plus. Foto: Honor.
Por otro lado, el Honor X5b Plus llega con procesador MediaTek Helio G36, acompañado de 4GB de RAM y 128GB de memoria, expandible con una MicroSD hasta 1TB. Además, el equipo llega con batería de 5200 mAh y carga de 10W.
Si bien el Honor X5b Plus no es especialista en fotografías, este teléfono llega con lente de 50MP con sensor auxiliar y un selfie de 5MP. Este juego de cámaras solo permite grabar en 1080 pixeles a 30fps.
