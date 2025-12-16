Armadura de ALUMINIO, chip Snapdragon y cámaras que graban en 8K: este Galaxy de 2023 está con rebaja del 50%

En febrero del 2026, Samsung presentará su teléfono más potente, el Galaxy S26 Ultra, un equipo que llegará con el procesador más avanzado, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16GB de RAM, cámaras de 200MP con calidad 8K y nuevas funciones con Inteligencia Artificial.

Si bien miles desearán tener este equipo entre sus manos, lo cierto es que se estima que su precio no bajará de los 1500 a 2000 dólares, por lo que muchos esperan buscar otros modelos igual de potentes pero más baratos. Este es el caso del Galaxy S23 Ultra, un potente Android que fue lanzado en 2023 y sigue vigente hoy en día.

Por si no lo sabes, Samsung diseñó este teléfono con una interfaz poderosa y hasta la fecha sigue siendo uno de los mejores modelos, no solo por su chip Snapdragon, sino también por sus cámaras de 200MP con calidad 4K y 8K, además de su diseño hecho en aluminio y resistencia al agua IP68.

¿Qué características tiene el Galaxy S23 Ultra? En primer lugar debes saber que este equipo llega con una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ de 3080 x 1440 pixeles, ademas de tasa de refresco de 120Hz y portección a golpes Gorilla Glass Victus 2.

Si hablamos de potencia, el Galaxy S23 Ultra llega con el chip Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 512GB o 1TB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S23 Ultra de Samsung. Foto: Xataka

Sin embargo, el atributo más importante de este teléfono de Samsung es su juego de cámaras, cuyo sensor principal es de 200MP con OIS, lente gan angular de 12MP, lente Zoom 3x de 10MP, lente Zoom 10X de 10MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar en 4K, sino también en 8K y tomar fotografías de alta definición tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el Galaxy S23 Ultra en 2025? En algunas tiendas de Perú se puede encontrar este teléfono con un precio que va desde 2000 a 2500 soles. Sin duda ha bajado en más del 50% desde su lanzamiento en 2023. ¿Qué te parece?