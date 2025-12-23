Pantalla AMOLED con 120Hz, cámaras 4K, 5000 mah y carga 45W: este Samsung lo tiene TODO y cuesta $300

Los teléfonos de Samsung se han convertido en algunos de los celulares más cotizados, puesto que tienen gran potencia, diseño premium, cámaras elevadas y funciones con Inteligencia Artificial.

Para este 2025, Samsung presentó su teléfono de gama media más potente y este es el Galaxy A56 5G, un equipo muy potente que si bien fue lanzado por un precio de 1900 soles, ahora en diciembre cuesta 1199 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 320 dólares.

Lo mejor de este Galaxy A56 5G es su pantalla de tipo Super AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD, además de tasa de refresco de 120Hz, además de 1200 nits y una protección Gorilla Glass Victus+.

Si hablamos de potencia, debes saber que este Samsung de gama media tiene un procesador Exynos 1580, 8GB de RAM, 256GB de memoria, además de 5000 mAh y carga de 45W. Esta configuración te permitirá disfrutar de cualquier videojuego en un rendimiento moderado.

Colores del Galaxy A56. Foto: Samsung.

Sin embargo, si eres fanático de las fotografías y videos, entonces debes saber que este Galaxy A56 5G llega con triple cámara: 50MP con OIS, gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Podrás grabar video en 4K a 30fps, además de tomar instantáneas en alta calidad tanto de día como de noche.

Entre otras configuraciones, el Galaxy A56 5G tiene tecnología 5G, un Wifi 6E, NFC, certificaci+on IP67, además de Galaxy AI, las funciones con Inteligencia Artificial.