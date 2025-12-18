- Hoy:
No es GAMER, pero este Motorola con Snapdragon, 12GB de RAM, 512GB y carga de 125W es TOP para videojuegos
El Motorola Edge 50 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más completos de 2024. Tiene procesador avanzado, carga en 8 minutos y su precio es un regalo por Navidad.
Los teléfonos gamer se han vuelto muy populares en el mercado internacional, puesto que estos equipos no solo tienen procesadores más avanzados, sino también un gran almacenamiento, una pantalla de alta fluidez y gran calidad, además de una batería resistente con carga ultra veloz.
Si bien el teléfono GAMER más potente del mundo es el ZTE RedMagic 11 Pro, lo cierto es que existe un teléfono Motorola que, sin ser diseñado para jugar, te dará horas y horas de diversión asegurada, gracias a su configuración elevada. Conoce todos los detalles de este potente Android con calidad y precio.
PUEDES VER: Este Motorola con 1TB de memoria y batería de 5200 mAh está de OFERTA con Yape y puede ser tuyo por 279 soles
Este es el Motorola Edge 50 Pro, un teléfono que fue lanzado en 2024 y hasta ahora sigue vigente, puesto que tiene una alta performance por un precio reducido. ¿Qué características tiene este Motorola? En este caso tenemos un teléfono de gama alta con pantalla de tipo pOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz, además de 2000 nits de brillo y compatibilidad con HDR10+.
Para dominar los videojuegos más potentes, este Motorola Edge 50 Pro llega con procesador Snapdragon 7 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM físico y 12GB de RAM virtual, además de 512GB de memoria y una batería de 4500 mAh con carga de 125W por cable, 50W de forma inalámbrica y 10W de carga reversible.
Este es el Motorola Edge 50 Pro. Foto: Motorola
Pero esto no es todo, ya que el Motorola Edge 50 Pro llega con un juego de cámaras de alta definición. En este caso tenemos un sensor de 50MP, gran angular de 13MP, lente Telefoto de 10MP y selfie de 50MP. El equipo te permite grabar en 4K a 30fps y tomar fotografías de alta definición.
El precio del Motorola Edge 50 Pro es de 450 dólares en 2025, lo que al tipo de cambio vigente no supera los 2000 soles. Sin duda una excelente alternativa para cerrar el año con broche de oro.
