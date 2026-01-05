0

MacBook 'Low Cost' 2026: todo lo que se sabe del portátil BARATO de Apple que llegará con chip A18 Pro

Según las últimas filtraciones, Apple presentará su primer portátil barato, el cual no solo será potente, sino que tendrá una gran performance. Aquí todo lo que se sabe.

Daniel Robles
Esto es todo lo que se sabe del MacBook 'Low Cost' 2026, el portátil BARATO que lanzará Apple para este 2026. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Este 2026 será uno de los mejores años para Apple, la marca estadounidense que intentará dominar no solo el mercado de los teléfonos inteligentes, sino también de los portátiles.

En redes sociales como Weibo y X, antes Twitter, se acaba de revelar que para mitad de este 2026, Apple presentará al mundo su primer MacBook Low Cost o de bajo costo, esto para competir con PC y Chormebooks.

Si bien este nuevo portátil de Apple llegará sin apellido, es decir que se le conoce como MacBook 2026, tendrá algunas especificaciones importantes que te harán ponerla como primera opción en tus compras.

¿Qué se sabe de la MacBook 'Low Cost' 2026? Se dice que tendrá un panel Super Retina XDR de 13 pulgadas y que llegará con el chip A18 Pro de iPhone. Esto quiere decir que será tan potente como un iPhone 16 Pro Max, pero tendrá una interfaz que te permitirá utilizar programas con total libertad.

Lo mejor de todo es que este MacBook 'Low Cost' 2026 solo costará entre 499 dólares a 799 dólares, el precio varía dependiendo de la capacidad, ya que llegará en tres presentaciones: 256GB, 512GB y 1TB.

En X figura una imagen en la que se mencionan los nuevos lanzamientos de Apple para este 2026 y en ellos figur el iPhone 17e, el iPad con Chip A18, la MacBook Low Cost y MacBook Pro que llegará con el procesador más TOP, el M5 Pro Max. ¿Qué te parece? ¿Comprarías una Mac menos potente pero más económica?

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

