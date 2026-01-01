Comienza el 2026 con tu primer iPhone: este Apple tiene cuerpo de acero, triple cámara 4K y gran potencia a precio mínimo
Inicia este Año Nuevo con un teléfono de gran calidad y bajo precio. El iPhone 14 Pro Max es ideal en todo sentido y ahora cuesta tanto como un Xiaomi.
Los teléfonos de Apple, los mundialmente conocidos iPhone, se han convertido en los celulares más cotizados del 2025 y todo indica que para este 2026 seguirá el mismo comportamiento.
En septiembre del 2025, Apple sorprendió al mundo con la llegada del iPhone 17 Pro Max, su equipo más TOP que será actualizado recién en septiembre de este 2026. Sin embargo, este teléfono tiene un precio que va desde los 1500 a 200 dólares.
PUEDES VER: Empieza el 2026 con este gama alta de Samsung que tiene procesador TOP, cámaras que graban en 8K y precio reducido
Es por eso que miles de usuarios están buscando modelos igual de potentes pero más económicos, este es el caso del iPhone 14 Pro Max, un celular con gran calidad que te sorprenderá con su gran rendimiento y bajo precio, puesto que si bien en 2022 costaba 6000 soles y actualmente vale la tercera parte.
¿Qué hace tan especial al iPhone 14 Pro Max? En primer lugar tiene una de las pantallas más geniales del mercado. En este caso es un panel Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion de 120Hz, una resolución 2778 x 1284 pixeles, además de brillo de 2000 nits y la Isla dinámica con el FaceID.
¿Te preocupa la potencia? No lo hagas puesto que este equipo llega con procesador Apple Bionic A18, 6GB de RAM, 512GB o 1TB y una batería de 4323 mAh con carga de 25W.
Este es el iPhone 14 Pro Max de Apple. Foto: Xataka
Las cámaras del iPhone 14 Pro Max son de 48MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías de alta definición tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene este iPhone 14 Pro Max? Lo podrás encontrar en algunas tiendas por 2500 soles, esto quiere decir que su precio es más bajo que el Xiam 15T Pro y sin duda alguna es mejor alternativa. ¿Qué te parece?
