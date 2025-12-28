iPhone 17 Pro Max vs. Motorola Edge 70 Ultra: características, diferencias y similitudes entre los teléfonos TOP de 2026

En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su teléfono premium más potente, el iPhone 17 Pro Max, un teléfono con su chip más avanzado, el Bionic A19 Pro, además de un juego de cámaras triple de 48MP, un sistema operativo más llamativo y una mejora tanto en batería como en carga rápida.

Por su parte, la firma con capitales chinos Motorola alista toda su artillería para competir gracias a su nuevo teléfono el Motorola Edge 70 Ultra, un smartphone que no solo tendrá el mejor procesador Android, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino que además incluirá mejores cámaras y una carga rápida poderosa.

¿Cuál de estos dos teléfonos vale la pena comprar en 2026? ¿El iPhone 17 Pro Max o el Motorola Edge 70 Ultra? En esta nota de Libero.pe te vamos a dar todas las herramientas para que puedas diferenciar estos dos equipos, tanto en potencia como en precio.

iPhone 17 Pro Max vs. Motorola Edge 70 Ultra

Para conocer cuál de estos teléfonos vale la pena para este 2026, es necesario saber las especificaciones técnicas de ambos modelos. Es decir cuál es la pantalla, las cámaras, el procesador, la memoria interna y sistema operativo del iPhone 17 Pro Max y Motorola Edge 70 Ultra.