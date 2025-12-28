0

iPhone 17 Pro Max vs. Motorola Edge 70 Ultra: características, diferencias y similitudes entre los teléfonos TOP de 2026

Estos teléfonos de Apple y Motorola son dos de los celulares más potentes del 2026. Conoce cuál deberías comprar y en qué se diferencian realmente.﻿

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 Pro Max de Apple y Motorola Edge 70 Ultra.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 Pro Max de Apple y Motorola Edge 70 Ultra. | Foto: composición/Daniel Robles
En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su teléfono premium más potente, el iPhone 17 Pro Max, un teléfono con su chip más avanzado, el Bionic A19 Pro, además de un juego de cámaras triple de 48MP, un sistema operativo más llamativo y una mejora tanto en batería como en carga rápida.

Por su parte, la firma con capitales chinos Motorola alista toda su artillería para competir gracias a su nuevo teléfono el Motorola Edge 70 Ultra, un smartphone que no solo tendrá el mejor procesador Android, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino que además incluirá mejores cámaras y una carga rápida poderosa.

¿Cuál de estos dos teléfonos vale la pena comprar en 2026? ¿El iPhone 17 Pro Max o el Motorola Edge 70 Ultra? En esta nota de Libero.pe te vamos a dar todas las herramientas para que puedas diferenciar estos dos equipos, tanto en potencia como en precio.

iPhone 17 Pro Max vs. Motorola Edge 70 Ultra

Para conocer cuál de estos teléfonos vale la pena para este 2026, es necesario saber las especificaciones técnicas de ambos modelos. Es decir cuál es la pantalla, las cámaras, el procesador, la memoria interna y sistema operativo del iPhone 17 Pro Max y Motorola Edge 70 Ultra.

CaracterísticasiPhone 17 Pro MaxMotorola Edge 70 Ultra
Dimensiones16,34 x 7,8 x 0,88 mm162,8 x 77,6 x 8 mm
Peso231 gramos200 gramos
Pantalla y dimensiones6,9 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
460 ppp		6,9 pulgadas
pOLED 1.5K
144 Hz
Gorilla Glass Armor 2
Resolución y densidad2.868 x 1.320 píxeles3120 x 1440 pixeles
ProcesadorApple A19 ProSnapdragon 8 Elite Gen 5
Memoria RAM12 GB RAM16 GB
Sistema operativoiOS 26My UX - Android 16
Almacenamiento interno256 y 512 GB / 1 TB y 2 TB512 GB/ 1TB/2TB
CámarasPrincipal: 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular: 48 Mpx f/2,2
Teleobjetivo 4x óptico de 48 Mpx, sensor estabilizado y
Selfie: 18 MP, f/1.9		Principal: 50 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Gran Angular:  50 MP, f/1.9
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería4800 mAh - 5000 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C		5.500mAh
68W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
PrecioDesde 1200 dólares, 4200 solesDesde 1000 dólares, 3500 soles
Otros detallesFace ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara		5G
WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
