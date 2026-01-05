0

Si no te alcanza para un iPhone y quieres un teléfono igual de potente, este Samsung es PERFECTO: graba en 8K y es BARATO

El Galaxy S24 Fan Edition es uno de los teléfonos de gama alta mejor diseñados por Samsung y por ser del 2024 su precio ha bajado tanto como un ZTE.

Daniel Robles
El Galaxy S24 FE es un teléfono de gama alta de 2024 que tiene un precio bastante bajo en 2026.
El Galaxy S24 FE es un teléfono de gama alta de 2024 que tiene un precio bastante bajo en 2026.
Este martes 6 de enero inicia el CES 2026 en Las Vegas, Estados Unidos. Se estima que en este evento tecnológico internacional, Samsung presentará su nuevo Galaxy S26 Ultra, su teléfono más avanzado, el cual no solo llegará con Snapdragon 8 Elite Gen 5 by Galaxy y cuatro cámaras con 200MP y calidad 8K en video.

Sin embargo, pese a que este Galaxy S26 Ultra será uno de los más deseados este 2026, se estima que su precio será entre 1500 a 2000 dólares. Es por ello que miles de usuarios buscan una alternativa más barata e igual de potente. Este es el caso del Galaxy S24 Fan Edition (FE), el cual fue lanzado al mercado en 2024.

El Galaxy A36 es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos del mundo. Conoce sus especificaciones y dónde comprarlo barato.

PUEDES VER: No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo

Pero, ¿qué características tiene el Galaxy S24 FE de Samsung? Este equipo es de gama alta económico y por ello tiene especificaciones elevadas. Su pantalla es de tipo Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con resolución FullHD, tasa de refresco de 120Hz y 1900 nits de brillo.

Si hablamos de potencia, debes saber que el Galaxy S24 FE de Samsung tiene un procesador Exynos 2400e, acompañado de 8GB de RAM, además de 256GB o 512GB en su versión más TOP. Esto no es todo, ya que este equipo llega con 4700 mAh de batería y carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Galaxy S24 FE de Samsung

Este es el Galaxy S24 FE de Samsung. Foto: Xataka

Sin embargo, el mejor atributo de este Galaxy S24 FE es su juego de cámaras: sensor de 50MP, gran angular de 12MP, Telefoto de 8MP y selfie de 10MP. Con estos sensores podrás grabar en 8K a 30fps y 4K a 60fps. Las fotografías de igual forma son en alta calidad tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene actualmente el Galaxy S24 FE de Samsung? Si bien este teléfono fue lanzado con un precio de 3200 soles, actualmente puede costar 1799 soles, lo que al tipo de cambio serán unos 535 dólares en el mercado internacional.

