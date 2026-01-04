0

Xiaomi 14T Pro vs. Galaxy S24 FE: ¿cuál de estos dos gama alta de 2024 vale la pena para este Año Nuevo?

Ambos teléfonos de Xiaomi y Samsung son los mejores lanzamientos del 2024. ¿Valen la pena para este 2026? Conoce sus diferencias y similitudes para definir tu compra.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 14T Pro y Galaxy S24 FE de Samsung.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 14T Pro y Galaxy S24 FE de Samsung. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

En solo algunas horas, Samsung presentará de forma oficial uno de sus teléfonos más potentes para este 2026 y todo parece indicar que este será el Galaxy S26 Ultra, un teléfono TOP que llegará con el chip más avanzado, cámaras con calidad cinematográfica y una mejor interfaz potenciada por IA.

Sin embargo, Samsung tiene en su catálogo algunos de los equipos más equilibrados y el Galaxy S24 FE es prueba de ello. Y es que este potente teléfono tiene pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, procesador Exynos 2400e, 8GB de RAM y batería de 4700 mAh. Una configuración impresionante, al mejor precio posible.

El Galaxy A36 es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos del mundo. Conoce sus especificaciones y dónde comprarlo barato.

PUEDES VER: No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo

Por su parte, la marca china Xiaomi también tiene en su haber modernos teléfonos y el Xiaomi 14T Pro se ha convertido en una de las mejores alternativas del 2024. No solo cuenta con cámaras LEICA, sin o también un procesador Dimensity 9300+, carga de 120W y otras especificaciones premium.

A pocos días de iniciar el 2026, miles de usuarios se alistan para renovar sus teléfonos y es por ello que hoy sabrás cuál de estos modelos sería la mejor opción: ¿el Xiaomi 14T Pro o el Galaxy S24FE? Conoce todos los detalles en esta nota de Libero.pe

Xiaomi 14T Pro vs. Galaxy S24 FE: versus especificaciones

Para saber cuál de estos dos teléfonos de Xiaomi y Samsung es la mejor compra para este Año Nuevo 2026, vamos a dejarte un cuadro con los detalles técnicos de ambos smartphones. Pantalla, procesador, cámaras, batería, precio y otras especificaciones, serán clave para definir tu compra. Esperamos que te sirva esta data y así puedas comprar la mejor opción.

CaracterísticasXiaomi 14T ProGalaxy S24 FE
Dimensiones160,4 x 75,1 x 8,39 mm 77,3 X 162,0 X 8 mm
Peso209 g213 g
Pantalla y dimensionesAMOLED de 6,67 pulgadas
Tasa de refresco de hasta 144 Hz
HDR10+
Hasta 4.000 nits de brillo máximo		 Dynamic AMOLED 2X 6,7"
120Hz, Hasta 1900 nits
Resolución y densidadResolución 1,5K de 2.712 x 1.220 píxeles  3120 x 1440  pixels
ProcesadorMediaTek Dimensity 9300+ Exynos 2400e
Memoria RAM12 GB LPDDR5X8 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 15Android 15
Almacenamiento interno256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 128 GB / 256 GB / 512 GB
CámarasPrincipal: 50 MP, f/1.6, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2, amplitud de visión de 120º
Telefoto: 50 MP, f/2.0, zoom óptico 2,6x
Selfie: 32 MP, f/2.0		 Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Telefoto: 8MP Zoom óptico 3X
Selfie: 10 MP, f/2.4
Video 8K 30fps y 4K 60fps
Batería5.000 mAh
Carga rápida por cable de hasta 120 W
Carga rápida inalámbrica de hasta 50 W
Sin cargador en la caja		 4.700 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
Precio550 dólares - 2000 solesDesde 500 dólares, 1900
Otros detallesWi-Fi 7
5G
Bluetooth 5.4
Dual SIM
USB-C
Emisor de infrarrojos		 Certificación IP68
Carga inalámbrica inversa
Altavoces estéreo
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla

  2. Yape se alista para el Mundial 2026 y lanza DESCUENTO de 850 soles para comprar Smart TV 4K de 55 pulgadas

  3. No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano