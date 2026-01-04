- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Real Betis
- Manchester City vs Chelsea
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Xiaomi 14T Pro vs. Galaxy S24 FE: ¿cuál de estos dos gama alta de 2024 vale la pena para este Año Nuevo?
Ambos teléfonos de Xiaomi y Samsung son los mejores lanzamientos del 2024. ¿Valen la pena para este 2026? Conoce sus diferencias y similitudes para definir tu compra.
En solo algunas horas, Samsung presentará de forma oficial uno de sus teléfonos más potentes para este 2026 y todo parece indicar que este será el Galaxy S26 Ultra, un teléfono TOP que llegará con el chip más avanzado, cámaras con calidad cinematográfica y una mejor interfaz potenciada por IA.
Sin embargo, Samsung tiene en su catálogo algunos de los equipos más equilibrados y el Galaxy S24 FE es prueba de ello. Y es que este potente teléfono tiene pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, procesador Exynos 2400e, 8GB de RAM y batería de 4700 mAh. Una configuración impresionante, al mejor precio posible.
PUEDES VER: No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo
Por su parte, la marca china Xiaomi también tiene en su haber modernos teléfonos y el Xiaomi 14T Pro se ha convertido en una de las mejores alternativas del 2024. No solo cuenta con cámaras LEICA, sin o también un procesador Dimensity 9300+, carga de 120W y otras especificaciones premium.
A pocos días de iniciar el 2026, miles de usuarios se alistan para renovar sus teléfonos y es por ello que hoy sabrás cuál de estos modelos sería la mejor opción: ¿el Xiaomi 14T Pro o el Galaxy S24FE? Conoce todos los detalles en esta nota de Libero.pe
Xiaomi 14T Pro vs. Galaxy S24 FE: versus especificaciones
Para saber cuál de estos dos teléfonos de Xiaomi y Samsung es la mejor compra para este Año Nuevo 2026, vamos a dejarte un cuadro con los detalles técnicos de ambos smartphones. Pantalla, procesador, cámaras, batería, precio y otras especificaciones, serán clave para definir tu compra. Esperamos que te sirva esta data y así puedas comprar la mejor opción.
|Características
|Xiaomi 14T Pro
|Galaxy S24 FE
|Dimensiones
|160,4 x 75,1 x 8,39 mm
|77,3 X 162,0 X 8 mm
|Peso
|209 g
|213 g
|Pantalla y dimensiones
|AMOLED de 6,67 pulgadas
Tasa de refresco de hasta 144 Hz
HDR10+
Hasta 4.000 nits de brillo máximo
| Dynamic AMOLED 2X 6,7"
120Hz, Hasta 1900 nits
|Resolución y densidad
|Resolución 1,5K de 2.712 x 1.220 píxeles
|3120 x 1440 pixels
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9300+
|Exynos 2400e
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5X
|8 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 15
|Android 15
|Almacenamiento interno
|256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
|128 GB / 256 GB / 512 GB
|Cámaras
|Principal: 50 MP, f/1.6, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2, amplitud de visión de 120º
Telefoto: 50 MP, f/2.0, zoom óptico 2,6x
Selfie: 32 MP, f/2.0
| Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Telefoto: 8MP Zoom óptico 3X
Selfie: 10 MP, f/2.4
Video 8K 30fps y 4K 60fps
|Batería
|5.000 mAh
Carga rápida por cable de hasta 120 W
Carga rápida inalámbrica de hasta 50 W
Sin cargador en la caja
| 4.700 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|Precio
|550 dólares - 2000 soles
|Desde 500 dólares, 1900
|Otros detalles
|Wi-Fi 7
5G
Bluetooth 5.4
Dual SIM
USB-C
Emisor de infrarrojos
| Certificación IP68
Carga inalámbrica inversa
Altavoces estéreo
- 1
Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla
- 2
Yape se alista para el Mundial 2026 y lanza DESCUENTO de 850 soles para comprar Smart TV 4K de 55 pulgadas
- 3
No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90