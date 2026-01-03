Galaxy A37: características, precio y cuándo sale el teléfono de gama media más BARATO de Samsung para 2026

Este domingo 4 de enero, Samsung lanzará por todo lo alto su nuevo teléfono premium, el Galaxy S26 Ultra, un equipo con el procesador Android más avanzado, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de un juego de cámaras de 200MP con calidad 8K.

Sin embargo, esto no es todo, ya que para este 2026, Samsung tiene preparada la llegada de dos modelos de gama media que serán referentes en dicha categoría, estos son los Galaxy A57 y Galaxy A37, dos de los mejores smartphones que hasta ahora ha lanzado la firma coreana.

Si bien el Galaxy A57 será su versión más potente, el Galaxy A37 no se quedará atrás, ya que no solo tendrá un procesador avanzado, sino también gran rendimiento, cámaras 4K y será mucho más BARATO. Ya se tiene mucha información sobre este modelo que verá la luz en febrero de este 2026.

¿Qué características tendrá el Galaxy A37 de Samsung? Este teléfono de gama media tendrá una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y un brillo de 2000 nits máximo.

Si hablamos de potencia, debes saber que el Galaxy A37 llega con procesador Exynos 1480, acompañado de 8GB de RAM, además de 256GB de memoria y 512GB en su versión más TOP.

Este es el Galaxy A37 de Samsung. Foto: X

Sus cámaras son de 50MP, gran angular de 12MP, 5MP de macro y 12MP de frontal. Además, será uno de los primeros teléfonos en llegar con 7 años de actualización.

¿Qué precio tendrá el Galaxy A37? Pues bien, se estima que este equipo llega con un precio de 300 a 350 dólares, lo que al tipo de cambio representa unos 1200 soles.