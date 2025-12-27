Galaxy S25 Ultra: este es el precio y características del teléfono de TITANIO con cámaras 8K y procesador Snapdragon ELITE

Este 4 de enero del 2026, Samsung presentará al mundo sus nuevos teléfonos para este año y todo apunta a que finalmente mostrará de forma oficial al nuevo Galaxy S26 Ultra 5G, la nueva generación de su smartphone premium que llega no solo con cámaras de 200MP con calidad 8K, sino también el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Sin embargo, ante la inminente llegada de este equipo TOP, uno de los modelos más recientes acaba de bajar su precio al mínimo y se ha convertido en la mejor alternativa, puesto que posee una gran calidad y precio bajo. Este es el Galaxy S25 Ultra de Samsung, un dispositivo de alta performance, con cámaras de 200MP y una configuración superior.

Si bien el precio del Galaxy S25 Ultra fue de 5000 a 6000 soles, actualmente podrás conseguir este teléfono de Samsung por 3449 soles. Sin embargo, ¿qué especificaciones tiene este celular coreano? Aquí todos los detalles.

En primer lugar debes saber que el Galaxy S25 Ultra tiene uno de los mejores paneles del 2025, este es un display AMOLED de 6.9 pulgadas con una resolucion Quad HD+, además de 120Hz y una protección Gorilla Glass Armor 2.

La potencia de este Galaxy S25 Ultra llega con el poderoso procesador Snapdragon 8 Elite, el cual llega con 12GB de RAM, 1TB de memoria interna, además de 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S25 Ultra. Foto: composición/pisapapeles.net

Sin embargo, el mejor atributo de este teléfono de Samsung es su juego de cámaras con cuatro sensores que te permiten grabar en 8K a 30fps y 4K a 60fps y 120fps. Sensor de 200MP, lente gran angular de 50MP, lente zoom 3X de 10MP, lente zoom 5X de 50MP y selfie de 12MP.

Sin duda alguna, el Galaxy S25 Ultra es una de las mejores opciones si quieres gastar tu dinero en un poderoso teléfono, el cual además tiene certificación IP68 y tendrá una actualización constante de 5 años. ¿Qué te parece?