- Hoy:
- Partidos de hoy
- Garcilaso vs Alianza Lima
- Universitario vs UTC
- Real Madrid vs Elche
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
¿Qué precio tiene el Xiaomi 15T Pro, el celular con pantalla 1.5K, video en 4K/120fps y más barato que el iPhone 17 Pro Max?
La marca china se ha consolidado en el dominio total de la gama alta barata con su familia T que nos da calidad premium, pero con precios mejorados.
Samsung y Apple, sin lugar a dudas, dominan el segmento premium de los celulares, pero es Xiaomi la que reina casi sola en la llamada “gama alta económica” y reafirmó su estatus como tal cuando lanzó en septiembre de 2025 del asombroso Xiaomi 15T Pro que analizaremos en las siguientes líneas.
PUEDES VER: El Honor x8d tiene batería de 7000mAh para 2 días, saca fotos de 108MP, resiste caídas de 2 metros, diseño elegante y barato
Xiaomi 15T Pro, pantalla
El Xiaomi 15T Pro nos sorprende desde el arranque con su gran pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K de 2772 × 1280 píxeles, así como 447 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco en los 144 hercios, compatible con HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo de 3200 nits, protección anticaídas con Gorilla Glass 7i, resistencia acuática IP68.
Xiaomi 15T Pro, rendimiento
El MediaTek Dimensity 9400+ es su procesador, el cual va muy bien con su RAM de 12 GB con LPDDR5X, así como ROM de 256 GB, 512 GB, 1 TB con descargas en UFS 4.1, por lo que evitarás parones inesperados, así como lags viendo videos o jugando.
Xiaomi 15T Pro, foto y video
Las fotos del Xiaomi 15T Pro son formidables, pues tiene un sensor principal Angular Light Fusion 900 de 50 MP con apertura focal de f/1.6 y estabilización óptica, telefoto de 50 MP con zoom óptico 5X con f/3.0, gran angular de 12 MP, frontal de 32 MP y video que graba en 8K a 30 fps, pero también en 4K a 120 fps.
Xiaomi 15T Pro, sistema operativo
El sistema operativo de este dispositivo es HyperOS 3 basado en Android 16, el cual integra funciones de inteligencia artificial, a la vez de ir fluido, mejorando con cada nueva versión. Tiene 6 años de actualizaciones para software y parches de seguridad.
Xiaomi 15T Pro, batería y carga rápida
Su batería mantiene los 5500 mAh, pero redujo los 120 W de la generación anterior por una carga rápida 90 W, además de carga inalámbrica en los 50 W.
Xiaomi 15T Pro, precio en 2026
En la actualidad, a 6 meses de su lanzamiento, el Xiaomi 15T Pro tiene un precio que va en los US$620, en tanto que en Perú su valor va en los S/2.400, mientras que en México en los 14.986 pesos mexicanos.
- 1
El Honor x8d tiene batería de 7000mAh para 2 días, saca fotos de 108MP, resiste caídas de 2 metros, diseño elegante y barato
- 2
iPhone 18 Pro y las nuevas informaciones sobre su diseño, dimensiones y precio
- 3
Xiaomi 17 Ultra vs. Vivo X300 Pro: ¿qué diferencias y similitudes tienen estos teléfonos con las mejores cámaras del mundo?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
Stetik Laser
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares
PRECIOS/ 37.80
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90