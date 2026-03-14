¿Qué precio tiene el Xiaomi 15T Pro, el celular con pantalla 1.5K, video en 4K/120fps y más barato que el iPhone 17 Pro Max?

Samsung y Apple, sin lugar a dudas, dominan el segmento premium de los celulares, pero es Xiaomi la que reina casi sola en la llamada “gama alta económica” y reafirmó su estatus como tal cuando lanzó en septiembre de 2025 del asombroso Xiaomi 15T Pro que analizaremos en las siguientes líneas.

Xiaomi 15T Pro, pantalla

El Xiaomi 15T Pro nos sorprende desde el arranque con su gran pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K de 2772 × 1280 píxeles, así como 447 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco en los 144 hercios, compatible con HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo de 3200 nits, protección anticaídas con Gorilla Glass 7i, resistencia acuática IP68.

Xiaomi 15T Pro, rendimiento

El MediaTek Dimensity 9400+ es su procesador, el cual va muy bien con su RAM de 12 GB con LPDDR5X, así como ROM de 256 GB, 512 GB, 1 TB con descargas en UFS 4.1, por lo que evitarás parones inesperados, así como lags viendo videos o jugando.

Xiaomi 15T Pro, foto y video

Las fotos del Xiaomi 15T Pro son formidables, pues tiene un sensor principal Angular Light Fusion 900 de 50 MP con apertura focal de f/1.6 y estabilización óptica, telefoto de 50 MP con zoom óptico 5X con f/3.0, gran angular de 12 MP, frontal de 32 MP y video que graba en 8K a 30 fps, pero también en 4K a 120 fps.

Xiaomi 15T Pro, sistema operativo

El sistema operativo de este dispositivo es HyperOS 3 basado en Android 16, el cual integra funciones de inteligencia artificial, a la vez de ir fluido, mejorando con cada nueva versión. Tiene 6 años de actualizaciones para software y parches de seguridad.

Xiaomi 15T Pro, batería y carga rápida

Su batería mantiene los 5500 mAh, pero redujo los 120 W de la generación anterior por una carga rápida 90 W, además de carga inalámbrica en los 50 W.

Xiaomi 15T Pro, precio en 2026

En la actualidad, a 6 meses de su lanzamiento, el Xiaomi 15T Pro tiene un precio que va en los US$620, en tanto que en Perú su valor va en los S/2.400, mientras que en México en los 14.986 pesos mexicanos.