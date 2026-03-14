El Samsung A56 es un celular formidable: pantalla Super AMOLED, mucha memoria y cámaras con fotos alucinantes

Históricamente, Samsunges uno de los reyes de la gama más premium en el mercado de los celulares, pero en los años recientes se han avocado a darle más amor a la gama media y, hoy por hoy, son un de los reyes de este segmento al lado de Motorola y Xiaomi (también Honor), por lo que cuentan con un catálogo más que impresionante donde el Samsung A56 tiene un lugar central con sus especificaciones asombrosas que con pantalla AMOLED, mucho RAM, amplia batería y fotos en 50 MP.

Samsung A56, pantalla, procesador y software

Para comenzar, debemos decir que el Samsung A56 tiene un diseño sobrio a la vez de elegante, con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+, junto con tasa de refresco de 120 hercios, además de Vision Booster para mejorar la imagen, cuenta con brillo de 1.200 nits, así como protección Corning Gorilla Glass Victus+ y resistencia acuática IP67.

En cuanto al rendimiento, el procesador con que cuenta es el Exynos 1580, además de RAM de 8 GB, memoria interna de 128 GB y 256 GB, para evitar lags y reinicios. Su sistema operativo es OneUI 7 basado en Android 15 que incluye funciones de Galaxy AI, así como seis años de actualizaciones para software y para los parches de seguridad.

Samsung A56, foto, video y batería

La fotografía de este terminal es asombrosa, ya que su lente principal angular es de 50 MP con apertura focal f/1.8 con estabilización óptica, gran angular de 12 MP con f/2.2, macro de 5 MP con f/2.4, frontal de 12 MP f/2.2 y grabación de video en 4K a 30 fps.

La batería del Samsung A56 es potente, ya que su autonomía es de 5.000 mAh, pero con una carga rápida mejorada de 45 W para que el celular esté cargado en unos 50 minutos.

Samsung A56, precio en 2026

Si quieres llevarte a casa uno de los celulares gama media más potentes del planeta, entonces el precio actual del Samsung A56 en el mercado internacional es de US$350; mientras que en Perú es de S/1.500 y en México a partir de los 5.400 pesos mexicanos.