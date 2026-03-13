El Samsung S24 es pequeño, pero es de los más potentes del mundo: pantalla Dynamic AMOLED, fotos PRO y muchas actualizaciones

Samsung es una de las marcas más confiables del planeta, contando con dispositivos para diversos usos y la tecnología celular es uno de sus principales mercados. Por ello, el Samsung S24 5G se alza como un teléfono idóneo para comprar este 2026, no solo porque su precio ha bajado, también porque sus prestaciones se mantienen vigentes, siendo ideal para los usuarios más exigentes.

Samsung S24, pantalla

¡Comencemos! El Samsung S24 5G nos abre las puertas con su panel Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas acompañado con resolución FullHD+ de 2340 × 1080 píxeles, a la vez de 120 hercios de tasa de refresco, brillo máximo con sus 2600 nits, imagen potenciada con Vision Booster, así como protección anti caídas con Corning Gorilla Glass Victus 2 y resistencia al agua con IP68.

Samsung S24, procesador

Su procesador es un chip de fabricación propia con el Exynos 2400. Es verdad que muchos reclamaban la inclusión de Snapdragon, pero lo cierto es que se desempeña con gran solvencia, a la vez de contar con RAM de 8GB, lo cual ayudará a evitar lags, reinicios forzados, pero también con memoria interna en versiones de 128GB y 256GB.

Samsung S24, sistema operativo

Uno de sus grandes puntos a favor, como de cualquier celular Samsung, es su sistema operativo, este incluye el OneUI 6.1 basado en Android 14, el cual es uno de los mejores del planeta al lado de iOS de Apple. Ya cuenta con Galaxy AI, la inteligencia artificial de la compañía surcoreana y con siete años de actualizaciones para el software, pero también para los parches de seguridad.

Samsung S24, foto y video

La fotografía del Samsung S24 es sublime: cuenta con tres cámaras trasera, con el lente principal de 50 MP con apertura focal de f/1.8 con estabilización óptica, gran angular de 12 MP con campo visual de 120 grados, teleobjetivo de 10 MP con apertura f/2.4 con zoom óptico de 3X, frontal de 12 MP; mientras que su grabación de video alcanza a los 8K a 30fps, pero también lo hace en 4K a 60fps.

Samsung S24, batería y carga rápida

La autonomía del Samsung S24 5G es, quizás, el punto que más controversia genera en este celular, ya que su batería es de solo 4000mAh, pero también con una carga rápida de solo 25W, a la vez de carga inalámbrica de 15W, pero también incluye carga reversible.

Samsung S24, precio en 2026

Dicho todo lo anterior, nos toca hablar del precio del Samsung S24, ya que en pleno 2026 lo puedes encontrar en el mercado internacional a unos US$600, en Perú desde los S/2.099, en tanto que en México su valor está en los 11.000 pesos mexicanos.