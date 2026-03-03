0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid EN DIRECTO, vuelta de la Copa del Rey

El Samsung A56 es el mejor gama media y bajó de precio en 2026: pantalla Super AMOLED, triple cámara excelente y software con IA

El teléfono Samsung que veremos hoy es casi perfecto en su rango de precio, siendo una de las mejores compras que podemos hacer durante este año y con buen precio.

Joel Dávila
El A56, sin duda alguna, es de lo mejorcito que existe actualmente en la gama media.
El A56, sin duda alguna, es de lo mejorcito que existe actualmente en la gama media. | Composición Joel Davila/Líbero
COMPARTIR

La gama media está dominada por Motorola, Xiaomi y Samsung, por lo que año a año estas marcas, sumado a Honor, se pelean la corona de este segmento, pero al Samsung A56 ha sido un punto a parte, ya que se alza como un terminal cuasi perfecto en sus apartados más destacados, además de un precio que vez está más a la baja.

Este Motorola es uno de los smartphones que brilla con un rendimiento espectacular.

PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP

Samsung A56, procesador y pantalla a tope

Con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas y 198 gramos de peso, el Samsung A56 tiene resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, imagen potenciada con Vision Booster, 1200 nits de brillo máximo, protección anticaídas con Corning Gorilla Glass Victus+ y certificación IP67 para resistir al agua.

Su chip es el Exynos 1580 hecho en casa, a la vez de una RAM de 8GB, junto con memoria interna de 128GB y 256GB. Su batería es de 500mAh para durarte casi todo el día, además de venir acompañada por carga rápida de 45W.

Samsung A56, cámaras de lujo y sistema operativo robusto

En la parte trasera encontramos tres cámaras fotográficas, donde la principal tiene 50 MP, el gran angular dispone de 12 MP, un macro de 5 MP y frontal de 12 MP. Del mismo modo, la grabación de video alcanza los 4K a 30fps.

Su sistema operativo de salida es OneUI 7 basado en Android 15, el cual ha recibido Galaxy AI, la inteligencia artificial de la marca, así como 6 años de actualizaciones para el software y para los parches de seguridad.

Samsung A56, precio en 2026

En 2026, el Samsung A56 ha bajado de precio encontrándose en unos US$300 dólares, así como a partir de los 1,124 soles en Perú, tan tanto que en México va desde los 6,100 pesos mexicanos.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

Lo más visto

  1. El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP

  2. iPhone 18 Pro: cuándo sale, cuál será su precio y todas sus características filtradas en marzo 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano