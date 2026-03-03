El Samsung A56 es el mejor gama media y bajó de precio en 2026: pantalla Super AMOLED, triple cámara excelente y software con IA

La gama media está dominada por Motorola, Xiaomi y Samsung, por lo que año a año estas marcas, sumado a Honor, se pelean la corona de este segmento, pero al Samsung A56 ha sido un punto a parte, ya que se alza como un terminal cuasi perfecto en sus apartados más destacados, además de un precio que vez está más a la baja.

Samsung A56, procesador y pantalla a tope

Con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas y 198 gramos de peso, el Samsung A56 tiene resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, imagen potenciada con Vision Booster, 1200 nits de brillo máximo, protección anticaídas con Corning Gorilla Glass Victus+ y certificación IP67 para resistir al agua.

Su chip es el Exynos 1580 hecho en casa, a la vez de una RAM de 8GB, junto con memoria interna de 128GB y 256GB. Su batería es de 500mAh para durarte casi todo el día, además de venir acompañada por carga rápida de 45W.

Samsung A56, cámaras de lujo y sistema operativo robusto

En la parte trasera encontramos tres cámaras fotográficas, donde la principal tiene 50 MP, el gran angular dispone de 12 MP, un macro de 5 MP y frontal de 12 MP. Del mismo modo, la grabación de video alcanza los 4K a 30fps.

Su sistema operativo de salida es OneUI 7 basado en Android 15, el cual ha recibido Galaxy AI, la inteligencia artificial de la marca, así como 6 años de actualizaciones para el software y para los parches de seguridad.

Samsung A56, precio en 2026

En 2026, el Samsung A56 ha bajado de precio encontrándose en unos US$300 dólares, así como a partir de los 1,124 soles en Perú, tan tanto que en México va desde los 6,100 pesos mexicanos.