0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Cusco por Liga 1
EN DIRECTO
Previa Universitario vs Juan Pablo II por Liga 1

ALERTA MÁXIMA en Walmart de Chamblee: reportan ARRESTO inmediato de hombre tras causar INCENDIO y preocupante EVACUACIÓN del local

Un hombre fue detenido por las autoridades tras ser acusado de provocar un incendio en el Walmart de Chamblee, Georgia, EE. UU. ¿Qué se sabe al respecto?

Melanni Miranda
Walmart: reportan arrestan a hombre tras causar incendio y preocupante evacuación del local.
Walmart: reportan arrestan a hombre tras causar incendio y preocupante evacuación del local. | Composición Líbero / Melanni Miranda ( Fotos referenciales.
COMPARTIR

¡Mucha atención! Recientemente, un hombre fue arrestado por las autoridades tras iniciar un incendio en el Walmart de Chamblee, en Estados Unidos. La tienda fue evacuada rápidamente para garantizar la seguridad de clientes y trabajadores. ¿Qué se sabe del detenido?

Inmigrantes en EE. UU.: FBI confirma nueva estrategia y seguridad en Nueva York ante el Mundial 2026.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: FBI confirma nueva ESTRATEGIA y seguridad en Nueva York ante la Copa Mundial

Walmart: reportan arresto de hombre tras causar incendio y evacuación del local

Un portavoz de la ciudad de Chamblee, en Georgia, informó que las autoridades policiales recibieron recientemente un aviso sobre un individuo que iniciaba un incendio en el baño de una tienda ubicada en la cuadra 1800 de Chamblee Tucker Road.

Walmart.

Walmart: reportan arrestan a hombre tras causar incendio y preocupante evacuación del local.

Según las declaraciones de los funcionarios municipales y lo expuesto por el medio 'Fox 5', varias alfombras y toallas de baño fueron consumidas por las llamas.

La tienda fue evacuada rápidamente, lo que permitió a los bomberos controlar y extinguir el fuego sin mayores complicaciones. Luego, se detuvo al sujeto.

¿Qué se sabe del sospechoso y la situación de la tienda?

Las cámaras de vigilancia captaron a un hombre saliendo de la tienda luego de provocar el incendio, según informaron las autoridades.

Posteriormente, el sospechoso fue detenido en la estación MARTA de Doraville. Ahora, los bomberos de DeKalb, en colaboración con la policía local, investigan el incidente.

Mientras tanto, el Walmart permanece cerrado y no se ha establecido una fecha para su reapertura. Aún se desconoce la identidad del individuo implicado en el incendio, lo que genera preocupación en la comunidad.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este es el Formulario CLAVE que te permite traer a tu prometido(a) al país

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: FBI confirma nueva ESTRATEGIA y seguridad en Nueva York ante la Copa Mundial

  3. ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump entrega hasta $2,600 a los que se RETIREN del país bajo esta APP

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano