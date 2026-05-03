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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Chamblee: reportan ARRESTO inmediato de hombre tras causar INCENDIO y preocupante EVACUACIÓN del local
Un hombre fue detenido por las autoridades tras ser acusado de provocar un incendio en el Walmart de Chamblee, Georgia, EE. UU. ¿Qué se sabe al respecto?
¡Mucha atención! Recientemente, un hombre fue arrestado por las autoridades tras iniciar un incendio en el Walmart de Chamblee, en Estados Unidos. La tienda fue evacuada rápidamente para garantizar la seguridad de clientes y trabajadores. ¿Qué se sabe del detenido?
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Walmart: reportan arresto de hombre tras causar incendio y evacuación del local
Un portavoz de la ciudad de Chamblee, en Georgia, informó que las autoridades policiales recibieron recientemente un aviso sobre un individuo que iniciaba un incendio en el baño de una tienda ubicada en la cuadra 1800 de Chamblee Tucker Road.
Walmart: reportan arrestan a hombre tras causar incendio y preocupante evacuación del local.
Según las declaraciones de los funcionarios municipales y lo expuesto por el medio 'Fox 5', varias alfombras y toallas de baño fueron consumidas por las llamas.
La tienda fue evacuada rápidamente, lo que permitió a los bomberos controlar y extinguir el fuego sin mayores complicaciones. Luego, se detuvo al sujeto.
¿Qué se sabe del sospechoso y la situación de la tienda?
Las cámaras de vigilancia captaron a un hombre saliendo de la tienda luego de provocar el incendio, según informaron las autoridades.
Posteriormente, el sospechoso fue detenido en la estación MARTA de Doraville. Ahora, los bomberos de DeKalb, en colaboración con la policía local, investigan el incidente.
Mientras tanto, el Walmart permanece cerrado y no se ha establecido una fecha para su reapertura. Aún se desconoce la identidad del individuo implicado en el incendio, lo que genera preocupación en la comunidad.
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