0
¡LO ÚLTIMO!
Tabla del Grupo A de la Libertadores tras la derrota de Cusco

ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este es el Formulario CLAVE que te permite traer a tu prometido(a) al país

El Formulario I-129F es un documento esencial para los estadounidenses que desean traer a su prometido(a) extranjero(a) a los EE. UU. ¿Qué se sabe al respecto?

Melanni Miranda
Atención, inmigrantes: este es el Formulario clave que te permite traer a tu prometido(a) al país.
Atención, inmigrantes: este es el Formulario clave que te permite traer a tu prometido(a) al país. | Composición Libero / Melanni Miranda
COMPARTIR

¡Atención! Todos los ciudadanos estadounidenses que deseen contraer matrimonio con un extranjero deben iniciar el proceso de inmigración a través de una única solicitud. La presentación del formulario I-129F, conocido popularmente como Petición para Prometido(a) Extranjero(a), lo hace posible. ¿Qué debes tomar en cuenta? AQUÍ, todo lo que tienes que saber.

Los extranjeros de este país son afectados tras situación actual del TPS.

PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: los extranjeros de este país son AFECTADOS tras situación actual del TPS

Atención, inmigrantes: este es el formulario clave que te permite traer a tu prometido(a) al país

Según informes de 'Yonkers Times' y otros portales web, el formulario I-129F permite a un ciudadano estadounidense solicitar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) el reconocimiento de una relación válida, lo que facilita la obtención de una visa de prometido(a) K-1.

La Petición para Prometido(a) Extranjero(a) está destinada exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, lo que significa que los residentes permanentes legales no tienen la posibilidad de utilizarla. Asimismo, el prometido o la prometida extranjera no pueden presentar este documento de manera independiente.

Matrimonio.

Atención, inmigrantes: este es el Formulario clave que te permite traer a tu prometido(a) al país.

Por ello, para que el peticionario pueda realizar la solicitud, debe cumplir con ciertos requisitos. AQUÍ, lo que debe considerar:

  • En primer lugar, debe ser ciudadano estadounidense y demostrar que ambas partes están legalmente habilitadas para contraer matrimonio.
  • Es fundamental que la relación sea auténtica y no se haya establecido únicamente con el propósito de obtener beneficios migratorios.
  • La pareja también debe tener la intención de casarse dentro de los 90 días siguientes a la llegada del prometido o la prometida a Estados Unidos.
  • Es necesario que ambos se hayan conocido en persona en los últimos dos años, aunque existen excepciones limitadas a esta norma, como en casos en los que el encuentro infrinja costumbres culturales estrictas o cause dificultades significativas al solicitante.

¿Cuáles son los documentos que se requieren adjuntar para la petición?

El formulario I-129F debe enviarse por correo postal, ya que no está habilitada la opción de presentación en línea. Un paquete de presentación completo incluye varios elementos esenciales:

  • Un formulario I-129F debidamente completado y firmado.
  • Se debe adjuntar una prueba de ciudadanía estadounidense, que puede ser una copia del pasaporte, un certificado de nacimiento o un certificado de naturalización.
  • Se requieren fotografías tamaño pasaporte de ambas partes, tomadas en los 30 días previos a la solicitud, así como evidencias que demuestren la autenticidad de la relación, tales como fotografías, registros de viajes y correspondencia.
  • Es fundamental incluir pruebas de que cualquier matrimonio previo ha sido disuelto legalmente.
  • Es necesario demostrar que se ha llevado a cabo una reunión presencial en los últimos dos años o proporcionar documentación que respalde una solicitud de exención.
  • Las traducciones certificadas de cualquier documento que no esté en inglés también son obligatorias.
  • Se debe realizar el pago de la tasa de presentación correspondiente.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: los extranjeros de este país son AFECTADOS tras situación actual del TPS

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU: modifican ley en este estado y AHORA agentes podrán ARRESTARLOS de esta manera

  3. ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: USCIS REVOCARÁ la ciudadanía de estas personas y NO la podrán recuperar

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano