¡Atención! Todos los ciudadanos estadounidenses que deseen contraer matrimonio con un extranjero deben iniciar el proceso de inmigración a través de una única solicitud. La presentación del formulario I-129F, conocido popularmente como Petición para Prometido(a) Extranjero(a), lo hace posible. ¿Qué debes tomar en cuenta? AQUÍ, todo lo que tienes que saber.

Atención, inmigrantes: este es el formulario clave que te permite traer a tu prometido(a) al país

Según informes de 'Yonkers Times' y otros portales web, el formulario I-129F permite a un ciudadano estadounidense solicitar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) el reconocimiento de una relación válida, lo que facilita la obtención de una visa de prometido(a) K-1.

La Petición para Prometido(a) Extranjero(a) está destinada exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, lo que significa que los residentes permanentes legales no tienen la posibilidad de utilizarla. Asimismo, el prometido o la prometida extranjera no pueden presentar este documento de manera independiente.

Atención, inmigrantes: este es el Formulario clave que te permite traer a tu prometido(a) al país.

Por ello, para que el peticionario pueda realizar la solicitud, debe cumplir con ciertos requisitos. AQUÍ, lo que debe considerar:

En primer lugar, debe ser ciudadano estadounidense y demostrar que ambas partes están legalmente habilitadas para contraer matrimonio.

y demostrar que ambas partes están legalmente habilitadas para contraer matrimonio. Es fundamental que la relación sea auténtica y no se haya establecido únicamente con el propósito de obtener beneficios migratorios .

. La pareja también debe tener la intención de casarse dentro de los 90 días siguientes a la llegada del prometido o la prometida a Estados Unidos.

a la llegada del prometido o la prometida a Estados Unidos. Es necesario que ambos se hayan conocido en persona en los últimos dos años, aunque existen excepciones limitadas a esta norma, como en casos en los que el encuentro infrinja costumbres culturales estrictas o cause dificultades significativas al solicitante.

¿Cuáles son los documentos que se requieren adjuntar para la petición?

El formulario I-129F debe enviarse por correo postal, ya que no está habilitada la opción de presentación en línea. Un paquete de presentación completo incluye varios elementos esenciales: