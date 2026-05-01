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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este es el Formulario CLAVE que te permite traer a tu prometido(a) al país
El Formulario I-129F es un documento esencial para los estadounidenses que desean traer a su prometido(a) extranjero(a) a los EE. UU. ¿Qué se sabe al respecto?
¡Atención! Todos los ciudadanos estadounidenses que deseen contraer matrimonio con un extranjero deben iniciar el proceso de inmigración a través de una única solicitud. La presentación del formulario I-129F, conocido popularmente como Petición para Prometido(a) Extranjero(a), lo hace posible. ¿Qué debes tomar en cuenta? AQUÍ, todo lo que tienes que saber.
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Atención, inmigrantes: este es el formulario clave que te permite traer a tu prometido(a) al país
Según informes de 'Yonkers Times' y otros portales web, el formulario I-129F permite a un ciudadano estadounidense solicitar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) el reconocimiento de una relación válida, lo que facilita la obtención de una visa de prometido(a) K-1.
La Petición para Prometido(a) Extranjero(a) está destinada exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, lo que significa que los residentes permanentes legales no tienen la posibilidad de utilizarla. Asimismo, el prometido o la prometida extranjera no pueden presentar este documento de manera independiente.
Atención, inmigrantes: este es el Formulario clave que te permite traer a tu prometido(a) al país.
Por ello, para que el peticionario pueda realizar la solicitud, debe cumplir con ciertos requisitos. AQUÍ, lo que debe considerar:
- En primer lugar, debe ser ciudadano estadounidense y demostrar que ambas partes están legalmente habilitadas para contraer matrimonio.
- Es fundamental que la relación sea auténtica y no se haya establecido únicamente con el propósito de obtener beneficios migratorios.
- La pareja también debe tener la intención de casarse dentro de los 90 días siguientes a la llegada del prometido o la prometida a Estados Unidos.
- Es necesario que ambos se hayan conocido en persona en los últimos dos años, aunque existen excepciones limitadas a esta norma, como en casos en los que el encuentro infrinja costumbres culturales estrictas o cause dificultades significativas al solicitante.
¿Cuáles son los documentos que se requieren adjuntar para la petición?
El formulario I-129F debe enviarse por correo postal, ya que no está habilitada la opción de presentación en línea. Un paquete de presentación completo incluye varios elementos esenciales:
- Un formulario I-129F debidamente completado y firmado.
- Se debe adjuntar una prueba de ciudadanía estadounidense, que puede ser una copia del pasaporte, un certificado de nacimiento o un certificado de naturalización.
- Se requieren fotografías tamaño pasaporte de ambas partes, tomadas en los 30 días previos a la solicitud, así como evidencias que demuestren la autenticidad de la relación, tales como fotografías, registros de viajes y correspondencia.
- Es fundamental incluir pruebas de que cualquier matrimonio previo ha sido disuelto legalmente.
- Es necesario demostrar que se ha llevado a cabo una reunión presencial en los últimos dos años o proporcionar documentación que respalde una solicitud de exención.
- Las traducciones certificadas de cualquier documento que no esté en inglés también son obligatorias.
- Se debe realizar el pago de la tasa de presentación correspondiente.
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