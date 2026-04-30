ALERTA en EE. UU.: aumentan el salario mínimo en este sector a partir de mañana, ¿cuánto será por hora?

¡Atención! A partir del 1 de mayo, los trabajadores de la construcción en California, en Estados Unidos, verán un llamativo incremento en su salario mínimo, que alcanzará hasta US$16,90 por hora. Esta medida tiene como finalidad mejorar las condiciones laborales en el sector y asegurar una compensación más justa para quienes desempeñan estas labores. A continuación, todo lo que debes saber.

ALERTA en EE.UU.: aumentan el salario mínimo en este sector a partir del 1 de mayo, ¿cuánto será por hora?

‘El Cronista’ y otros portales internacionales señalaron que el Departamento de Relaciones Industriales (DIR) ha establecido recientemente que este salario por hora en el sector de la construcción se traduce en un ingreso anual cercano a US$35.152 para quienes laboran a tiempo completo. No obstante, en algunas ciudades, el salario mínimo en este ámbito supera el establecido a nivel estatal.

EE. UU.: aumentan el salario mínimo en este sector a partir de mañana, ¿cuánto será por hora?

Como se sabe, hasta este 30 de abril, el salario mínimo por hora para trabajadores de la construcción en California se sitúa en US$16,90, un dato que sirve como referencia en todo el estado, aunque puede variar según la especialización del trabajador o la jurisdicción en la que se encuentre.

A través de plataformas de búsqueda de empleo como ZipRecruiter, las regiones con mayor demanda y mejores remuneraciones están vinculadas a proyectos de construcción comercial, desarrollos residenciales y obras de infraestructura pública.

Estos son los mejores salarios en el mercado laboral de EE.UU.

El DIR ha sugerido analizar el mercado laboral y seleccionar el condado que ofrezca el salario más competitivo. Tal como señala Indeed, los ingresos anuales promedio en diferentes áreas de California son los siguientes: