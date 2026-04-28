- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Junior
- PSG vs Bayern Munich
- Cruzeiro vs Boca Juniors
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Tabla Cristal en Libertadores
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: los extranjeros de este país son AFECTADOS tras situación actual del TPS
La Corte Suprema de EE. UU. se enfrenta a un caso que involucra a ilegales que no son haitianos ni sirios, quienes presentaron alegatos en relación al TPS.
¡Mucha atención! La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para escuchar los argumentos relacionados con la decisión del gobierno de Trump de poner fin a la protección (TPS) contra la deportación para ciudadanos haitianos y sirios. Este caso no solo impactará a estos grupos, sino que también captará la atención de miles de extranjeros. Entre los más interesados figuran aproximadamente 200.000 salvadoreños, quienes están a la espera de las repercusiones.
PUEDES VER: GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE recibe NUEVAS ÓRDENES para la detención de extranjeros, ¿qué cambió?
Cuidado, inmigrantes: los extranjeros de este país son afectados tras situación actual del TPS
Un gran número de salvadoreños ha residido en Estados Unidos por casi 25 años bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), que otorga permisos de trabajo por periodos de hasta 18 meses, siempre que el secretario de Seguridad Nacional determine que las condiciones en su país de origen no son seguras.
los extranjeros de este país son afectados tras situación actual del TPS.
Como se recuerda, la exsecretaria Kristi Noem puso fin al TPS para los 12 países que debían renovarlo en ese periodo. ABC7 confirmó que, para este miércoles 29 de abril, los últimos argumentos presentados ante el tribunal se centrarán en si el gobierno realizó una evaluación correcta de las condiciones en Haití y Siria al finalizar el TPS, así como en si existió un sesgo contra inmigrantes no blancos.
Según los informes, la decisión afectó a aproximadamente 350.000 haitianos y 6.000 sirios.
Presidente de El Salvador y su presencia clave en Estados Unidos
En este contexto, es importante señalar que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece como un aliado clave de Estados Unidos entre los líderes de los 17 países que recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) al inicio de la administración de Donald Trump.
Este programa abarca a aproximadamente 1,3 millones de personas, cifra que ha aumentado durante la presidencia de Joe Biden. La extensión del TPS podría garantizar un flujo constante de remesas que los salvadoreños envían a sus familias en su país. Sin embargo, existe escepticismo sobre la posibilidad de que Trump otorgue algún tipo de beneficio en la siguiente renovación.
TPS: qué es y por qué resalta
El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue establecido por el Congreso en 1990 con la finalidad de prevenir deportaciones hacia naciones afectadas por desastres naturales o conflictos internos.
Durante la administración republicana, los venezolanos representaban la mayor parte de los beneficiarios, seguidos por haitianos y salvadoreños. Sin embargo, el mandatario decidió cancelar este programa, lo que afectó a aproximadamente 1 millón de personas originarias de países como Venezuela, Honduras, Nicaragua y Afganistán.
- 1
GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE recibe NUEVAS ÓRDENES para la detención de extranjeros, ¿qué cambió?
- 2
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: USCIS REVOCARÁ la ciudadanía de estas personas y NO la podrán recuperar
- 3
ALERTA MÁXIMA en las afueras de Walmart: una mujer agrede físicamente a su novio tras una LLAMADA TELEFÓNICA
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90