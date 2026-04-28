¡Atención! Recientemente, el hombre acusado de apuñalar a un adolescente en el estacionamiento de un Walmart de la localidad de Whitemarsh Island, en EE. UU., se presentó ante un juzgado del condado de Chatham. A continuación, las últimas actualizaciones sobre este preocupante hecho.

ALERTA en Walmart: revelan nuevas imágenes del apuñalamiento mortal de adolescente

Savannah How y otros portales internacionales difundieron más información sobre el incidente ocurrido el 23 de octubre de 2025 en el Walmart de Whitemarsh Island entre Delano Middleton y JT Schroeder, el cual terminó en una confrontación que se trasladó al exterior del establecimiento.

En el estacionamiento, Middleton presuntamente armado con una navaja de bolsillo de tres pulgadas apuñaló a Schroeder, un joven de 18 años, en el cuello y el hombro en tres ocasiones. Lamentablemente, el adolescente falleció 4 días después en el Memorial Health University Medical Center.

Walmart: revelan nuevas imágenes del apuñalamiento mortal de adolescente.

Tras la muerte de Schroeder, Middleton fue arrestado y enfrenta múltiples cargos, incluidos dos de homicidio doloso, agresión con agravantes, lesiones graves y tres por posesión de un cuchillo durante la comisión de un delito grave.

En la audiencia, que se llevó a cabo el lunes, Middleton, junto con su defensora pública, Katherine Kelly, compareció ante el juez principal John Morse.

Según los informes, Kelly señaló al juez que Walmart cumplió con la citación y proporcionó las grabaciones de video del día del apuñalamiento, y que tanto ella como Middleton están preparados para avanzar hacia la próxima audiencia del juicio. Vale precisar que el padre de la víctima, también llamado JT Schroeder, estuvo presente en la sala.

¿Cuál es el informe que se tiene hasta el momento sobre este caso?

Recientemente se comunicó que el cadáver de Schroeder no fue objeto de una autopsia, pese a que tanto la Oficina del Médico Forense del Condado de Chatham como la Oficina de Investigación de Georgia lo retuvieron.

En tanto, un representante del Departamento de Policía del Condado de Chatham informó que el Hospital Memorial entregó el cuerpo a una funeraria, donde fue incinerado.