¡Aviso importante! Luego de más de dos años de inactividad, una polémica ley de Texas ha sido reactivada, permitiendo a las autoridades locales poder arrestar a extranjeros sospechosos de haber cruzado la frontera de Estados Unidos de forma irregular.

Este viernes 24 de abril, un tribunal federal tomó esta importante decisión. No obstante, no se compartió más detalles sobre la constitucionalidad de la normativa. La ley está programada para entrar en vigor el 15 de mayo, lo que abre la posibilidad de que sea impugnada nuevamente previo a dicha fecha.

Cuidado, inmigrantes ilegales en EE. UU.: este estado volverá a detener a los que crucen la frontera de forma irregular

‘El País’ y otros medios webs informaron que la ley SB 4, la cual había permanecido inactiva desde su aprobación en 2023, ha recuperado su vigencia tras la decisión del Quinto Tribunal Federal de Apelación, el más conservador del país americano.

Según los informes, este tribunal levantó la orden judicial que impedía su aplicación, señalando que los grupos que habían presentado impugnaciones carecían de la legitimación necesaria para hacerlo.

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En su resolución, el pleno del tribunal, compuesto por todos sus jueces, destacó que los demandantes incurrieron en gastos para representar a sus clientes, lo que no les otorga derechos legales suficientes según la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema.

La ley establece que el cruce irregular de la frontera se considera un delito que puede ser sancionado con hasta seis meses de prisión. Asimismo, los reincidentes podrían enfrentar penas que oscilan entre dos y 20 años de cárcel.

Un aspecto que ha llamado la atención de muchos es que exige a los extranjeros condenados aceptar una orden judicial para ser devueltos al país desde el que ingresaron, lo que implica que un juez de Texas podría ordenar la expulsión de una persona hacia México, una acción que, constitucionalmente, tendría que ser del Gobierno federal.

¿Qué más se sabe sobre esta ley que pone en la mira a inmigrantes?

En una reciente audiencia, la ACLU sostuvo que la ley generaba daños tangibles, argumentando que obligaría a las organizaciones a modificar su manera de asistir a los clientes recluidos en prisiones estatales en lugar de en instalaciones federales.

Sin embargo, el tribunal indicó que los demandantes no lograron demostrar que la normativa les había ocasionado, o que les ocasionaría, un daño real. Este viernes, el tribunal de apelaciones determinó que las organizaciones demandantes y el condado de El Paso no podían proseguir con la demanda.