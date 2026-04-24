ALERTA ROJA en un Walmart de Shreveport: hombre es ARRESTADO tras perturbar a clientes y empleados con ACTOS INDECENTES

Un grave incidente ocurrido en un Walmart de Estados Unidos generó alarma entre clientes y trabajadores luego de la detención de un hombre tras protagonizar comportamientos indecentes dentro de la tienda. El hecho, registrado en Shreveport, fue ampliamente reportado por medios locales como KSLA News 12, y volvió a poner el foco en la seguridad dentro de establecimientos comerciales de alto tránsito en Estados Unidos.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió en horas de la mañana del 23 de abril y terminó con la detención del sospechoso, identificado como Linzy Marshall, quien fue acusado formalmente de obscenidad tras alterar el orden dentro del Walmart de Shreveport, ubicado en Barksdale Boulevard.

Un hombre se exhibe de forma inapropiada en un Walmart de Shreveport

De acuerdo con la información difundida, alrededor de las 8:30 de la mañana del 23 de abril, la policía de Shreveport recibió múltiples reportes sobre una conducta inapropiada dentro del Walmart de Shreveport. Clientes y empleados alertaron sobre un hombre que estaba generando disturbios en el establecimiento.

Linzy Marshall fue arrestado por obscenidad en un Walmart de EE. UU.

Al llegar al lugar, los agentes iniciaron una investigación y revisaron evidencias, incluyendo grabaciones tomadas con teléfonos móviles. En dichas imágenes, según las autoridades, se observa al sospechoso Linzy Marshall realizando actos indecentes y exhibiendo sus partes íntimas dentro de la tienda, lo que generó una fuerte perturbación entre los presentes. La situación obligó a la intervención inmediata de la policía, que procedió a controlar al individuo y a restablecer el orden dentro del Walmart en Estados Unidos.

Linzy Marshall fue arrestado por cargos de obscenidad en un Walmart de EE. UU.

Tras la revisión de los hechos, las autoridades confirmaron el arresto de Linzy Marshall, quien fue acusado de un cargo de obscenidad. El caso ha sido catalogado como un incidente de alteración del orden público dentro de un espacio comercial de alto flujo, como lo es Walmart.

Este hecho se suma a otros incidentes reportados en tiendas de Walmart en Estados Unidos, lo que ha generado un debate sobre la seguridad y la vigilancia en establecimientos de gran tamaño como estos. Las autoridades locales continúan recordando la importancia de reportar cualquier comportamiento sospechoso dentro de espacios públicos, con el fin de prevenir situaciones que puedan afectar tanto a clientes como a trabajadores.