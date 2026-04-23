ALERTA MÁXIMA, inmigrantes con Green Card de la era Biden en EE. UU.: USCIS iniciará NUEVO PLAN de Trump para revisar CASO POR CASO sus residencias

La incertidumbre crece entre miles de inmigrantes en Estados Unidos luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmara una revisión de tarjetas de residencia permanente aprobadas durante la administración de Joe Biden. La medida, impulsada en el contexto del actual enfoque migratorio de Donald Trump, ha encendido las alertas sobre la estabilidad de la Green Card y el futuro de quienes ya cuentan con este estatus legal.

El director de USCIS confirmó que el gobierno de Trump ordenó revisar miles de Green Cards.

Así funciona el nuevo plan de Trump para revisar y revocar Green Cards otorgadas durante la era de Biden

El anuncio del USCIS ha generado preocupación entre inmigrantes con residencia permanente en Estados Unidos, especialmente entre aquellos que obtuvieron su Green Card durante el gobierno de Joe Biden. Según información difundida por Noticiero N+ de Univision, la administración de Donald Trump habría ordenado una revisión individual de estos casos.

El director del USCIS, Joseph Edlow, fue contundente al explicar el nuevo enfoque: "Estamos regresando y reevaluando los casos de las personas a quienes se les otorgaron tarjetas de residencia y otros beneficios durante la administración Biden, cuando no había investigación de antecedentes. Ahora sí hay investigación y estamos revisando estos casos antiguos, así que estén preparados para enfrentar las consecuencias", declaró a One America News, según citó el noticiero.

La medida no implica la cancelación masiva de Green Cards, pero sí abre la puerta a revisiones exhaustivas en casos de sospechas de fraude o irregularidades.

¿En qué casos USCIS podría quitar la Green Card a inmigrantes en Estados Unidos?

De acuerdo con especialistas en inmigración, la residencia permanente no se pierde automáticamente por haber sido otorgada durante la administración de Joe Biden, pero sí puede ser revocada si se detectan irregularidades.

Entre los casos más comunes que pueden poner en riesgo la Green Card en Estados Unidos están los matrimonios fraudulentos, solicitudes de asilo con información falsa, peticiones laborales simuladas y el ocultamiento de antecedentes penales. En todos estos escenarios, el USCIS puede abrir procesos de cancelación si se demuestra fraude o “inadmisibilidad” al momento de la aprobación.

¿Qué deben hacer los inmigrantes con Green Card ante las revisiones de Donald Trump y USCIS?

Frente a este panorama, abogados de inmigración recomiendan mantener la calma y revisar cada caso de manera individual. La abogada Kathia Quirós, citada por Noticiero N+ Univision, explicó que lo más importante es consultar un especialista: “Si alguien mintió en su proceso, estará en problemas y debe prepararse dependiendo el caso”, advirtió.

El consejo principal es verificar que toda la información entregada al USCIS haya sido correcta y, en caso de detectar errores o inconsistencias, buscar asesoría legal lo antes posible. Aunque la revisión impulsada por la administración de Donald Trump genera preocupación, no todas las Green Cards emitidas durante la era de Joe Biden están en riesgo.