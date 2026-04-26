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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes de Haití en EE. UU.: activistas se reúnen para PRESIONAR al Senado con la aprobación de la extensión del TPS
Activistas llevarán a cabo una manifestación HOY con el fin de solicitar al Senado de EE. UU. la aprobación de la extensión del TPS para la comunidad haitiana.
¡Importante! Un conjunto de organizaciones que defienden y sacan cara por los derechos de los inmigrantes ha programado una manifestación para HOY, domingo 26 de abril, en North Miami, EE. UU. El objetivo de esta movilización es presionar al Congreso para que amplíe el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de ciudadanos haitianos que residen en el país americano.
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ALERTA, inmigrantes de Haití: activistas se reúnen para presionar con la aprobación de la extensión del TPS
‘Wlern’ y otros portales internacionales señalaron que la manifestación programada se está dando luego que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley que busca extender el TPS para los haitianos.
La votación, que resultó en 224 votos a favor y 204 en contra, contó con el apoyo de legisladores republicanos y demócratas del sur de Florida, donde se encuentra la mayor comunidad haitiana en el país.
Inmigrantes de Haití: activistas se reúnen para presionar con la aprobación de la extensión del TPS.
El proyecto de ley, conocido como HR 1689, recibió el respaldo de la representante María Elvira Salazar y los representantes Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, todos republicanos de Miami. Asimismo, contó con el apoyo de demócratas de la región, como Debbie Wasserman Schultz, Frederica Wilson, Sheila Cherfilus-McCormick, Lois Frankel y Jared Moskowitz.
Para que esta iniciativa se convierta en ley, es necesaria la aprobación del Senado y del presidente Donald Trump, quien ya ha manifestado su intención de vetar el proyecto.
¿Cuál fue el pronunciamiento de la Casa Blanca al respecto?
La Casa Blanca, en declaraciones a NPR, señaló que “la Administración entiende que los miembros deben votar en sus distritos en ocasiones”, pero resaltó que este “terrible proyecto de ley no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado” y que se prioriza el cumplimiento de la ley federal de inmigración y la atención a los ciudadanos estadounidenses.
En tanto, la reunión programada para hoy en North Miami es impulsada por Family Action Network Movement (FANM), una de las organizaciones más destacadas en la defensa de los derechos de los inmigrantes haitianos en la zona.
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